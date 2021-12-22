Samsung, Yaşanan Sorun Sonrasında Android 12 Güncellemesini Geri Çekti!

Samsung, Güney Kore'deki Galaxy S21 serisi için Android 12 One UI 4.0 güncellemesinin fişini geçici olarak çekmek zorunda kaldı. Bunun nedeninin, Google Play ile uyumluluk sorunlarından kaynaklanan bir hata olduğu söyleniyor.
One UI 4.güncellemesi, Google ve Samsung sorunu çözene kadar devam etmeyecek. Sorun tamamen Samsung'da olmayabilir veya hiç olmayabilir, ancak durum ne olursa olsun, iki firma da UI 4.0 üretici yazılımının mümkün olan en kısa sürede kullanıma sunulması için çok çalışıyorlar.
Samsung'un en yeni katlanabilir telefonları Güney Kore'de benzer bir kaderi paylaştı ve şirket Android 12 One UI 4.0 sürümünü geçici olarak durdurmak zorunda kalmıştı. Firmware Galaxy Z Flip 3'te iyi çalışıyor gibi görünüyordu, ancak bu, diğer kullanıcıların en son üretici yazılımı güncellemesini takiben cihazlarında sorun yaşamadığı anlamına gelmiyor.
Benzer şekilde, Android 12 çalıştıran Galaxy S21 ile henüz ciddi bir sorun rapor edilmiş değil, bu nedenle bu son sorunun erişimi sınırlı görünüyor. Yine de Samsung'u güncellemeyi Güney Kore'de beklemeye almaya ikna edecek kadar kötü olduğu anlaşılıyor. Güncelleme tekrar başladığında en son gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
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