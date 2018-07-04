500px eski çalışma sistemini değiştirdi...

Fotoğraf paylaşım sitesi 500px, eski çalışma sistemini geride bırakıyor...

500px çalışma sistemini tamamen değiştirdi...

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

DÜNYA KUPASI'NA HAZIR MISIN?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Uygulama Geliştiricileri Gmail'inizi Okuyor
Tesla'nın önemli bir ismi daha firmadan ayrıldı
Chrome ile Gece Modu Her Yerde
StumbleUpon Ölüyor; Ama Yeniden Doğacak!
Bitcoin nedir, ne işe yarar?

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir