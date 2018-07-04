500px eski çalışma sistemini değiştirdi...
Fotoğraf paylaşım sitesi 500px, eski çalışma sistemini geride bırakıyor...
Fotoğraf platformu 500px, artık kendi hizmeti aracılığı ile fotoğraf satın alıp satmanıza yardımcı olma çabasını durdurmaya kadar verdi. Firma, 1 Temmuz itibariyle firma içi mağazasını kapattı ve artık fotoğrafları Dünya'nın büyük bir kısmında Getty Images ile, Çin'de de firmayı satın alan VCG ile hareket ettirecek. Eğer 500px üzerinde fotoğraflarınız bulunuyorsa ödemeleriniz değişmeyecek ancak en azından şimdilik, firmanın çalışma şeklini değiştirmesi sebebiyle fotoğraflarınızı nasıl paylaştığınız üzerinde tam kontrole sahip olmayabilirsiniz.
Kullanıcılar artık, satın alıcıların fotoğrafları birleştirmesine veya yeniden kullanmasına izin veren Creative Commons lisansı altında fotoğraf yüklemesi yapamayacaklar. Bu fotoğrafları hareket ettirmek, indirmek ve hatta aramak için bile bir seçenek bulunmuyor. Ayrıca bunun yerine yeni bir CC-tarzı lisans seçeneğine de sahip olmayacaksınız. En iyi seçenek, Getty veya VCG ile fotoğraf dağıtımı yapan telifsiz bir 500px lisansı gibi gözüküyor. Ancak bu, fotoğrafçılara para ödetmek için kurulan bir tuzak değil. 500px'in The Verge'e söylediğine göre çoğunun lisansı eskimiş olan CC fotoğraflarını kullanan çok fazla kişi yoktu ve bunların aranması sırasında da sorunlar yaşanabiliyordu.
Pek çok açıdan bu değişimler ile beraber 500px'in sosyal fotoğraf paylaşımı hizmeti olarak tarihinin sonuna geldiğimiz söylenebilir. Başlangıçta ciddi fotoğrafçılar için bir topluluk olarak çalışan hizmet, 2015 yılında yenilenen tasarımıyla da neredeyse profesyoneller için Instagram'a dönüşmüştü. Ancak hizmetin farklı alanlardan karşılaştığı baskılar da artıyordu. Flickr, temel olarak çalışmalarını göstermek isteyen fotoğrafçılar için uzun zamandır önemli bir rakip iken, Instagram da sosyal merkezli fotoğraf hizmetlerinin temel mekanı haline geldi. Sonuç olarak eğer çalışmalarınızı göstermek istiyorsanız, bir milyar aktif kullanıcıya sahip olan sosyal ağı tercih etmez misiniz?
VCG satın alımı ve Getty anlaşması, geçtiğimiz yıllar içerisinde online fotoğrafçılık ortamının çok değiştiğini gösteren hamleler...
Levent Öztürk
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