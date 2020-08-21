Aşılara ve 5G'ye Şiddetle Karşı Çıkan Gruptan, Zuckerberg'e Dava

Mark Zuckerberg'e, bir anti-5G ve anti-aşı baskı grubu tarafından dava açıldı. Geçtiğimiz hafta San Francisco'da bir federal bölge mahkemesine iletilen 115 sayfalık dava başvurusunda, Facebook'un platformunda yanlış bilgileri tanımlamak için kullandığı doğruluk kontrolü kuruluşlarının, Anayasa'yı yok sayarak grubun tıp ve mobil teknoloji hakkındaki düşüncelerine sansür uygulaması için kullanıldığı savunuluyor.
Children's Health Defense (CHD – Çocuk Sağlığı Savunması) adını kullanan grup, aynı zamanda hükumetin konuşma özgürlüğünü sınırlamak için Facebook'u kullandığını söylüyor. Grup, Zuckerberg'i Centers for Disease Control and Prevention (CDC – Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), büyük ilaç firmaları ve kongre üyesi Adam Schiff ile beraber hareket etmekle, bir komplo içerisinde bulunmakla, "aşı güvenliği konuşmalarını" ve 5G ve kablosuz ağlar ile ilişkili sağlık risklerini bastırdığı iddia ediyor.
Dosyada, bu komplonun kanıtı ise grup tarafından Facebook üzerinde yapılan yayınlara sıklıkla eşlik eden "uyarı etiketleri" ve doğruluk kontrolü tuşları olarak gösteriliyor. Facebook, grubun yayınlarını kaldırmıyor ancak grubun iddiasına göre bunun önemi yok çünkü iddialarının bilime – veya gerçeklere – dayalı olmadığının belirtilmesi bile hükumet sansürüne denk geliyor.
CHD'nin söylediğine göre "çevresel zehirlerin, aşıların, 5G ve kablosuz ağların risklerine ve hükumetin bu ürün ve hizmetler konusunda gösterdiği çıkar ilişkisine karşı samimi bir kamu sağlığı savunucu olarak iyi bir isimleri ve ünleri bulunuyor." Facebook tarafından yerleştirilen etiketler ve bildiriler, grubun "sağlık reformu hareketinde öne çıkan bir lider olarak önemli olan" online saygınlığı zedeliyor.
CHD'nin, mahkeme salonlarına yabancı olmadığı söylenebilir. Grup, geçtiğimiz Şubat ayında da kablosuz teknolojinin "çocuklar arasında hastalıkların katlanarak artmasına katkıda bulunan bir etken olduğu" iddiasıyla FCC'ye dava açmıştı.
CHD'nin çocukların hastalanmasına sebep olan "bilinen suçlular" arasında olduğu söylediği şeylerin arasında ağır metaller, böcek ilaçları ve bitki ilaçları da bulunuyor. Ancak grup aynı zamanda 5G'nin, parasetamolün, florürün, besin katkılarının, alüminyumun ve aşıların da suçlu olduğuna güçlü bir şekilde inanıyor.
Bilimsel gruplar ise yaptıkları testler ve denemeler sonrasında herhangi bir kanıt bulamadıklarını açıklamış durumda. Yine de CHD, bu durumun Facebook'a tamamen yanlış olduklarını ima etme hakkını vermediğini düşünüyor.
Grup bu dava ile Mark Zuckerberg'in 5 milyon dolara kadar tazminat ödemesini ve "yanlış açıklamalarının kamusal olarak geri çekilmesini" istiyor.
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