Aşılara ve 5G'ye Şiddetle Karşı Çıkan Gruptan, Zuckerberg'e Dava

Hem aşı karşıtlığı, hem de 5G karşıtlığı ile tanınan bir grup, hükumet ile bir araya gelerek kendilerine komplo kurmakla suçladığı Mark Zuckerberg'e dava açtı.