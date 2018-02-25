5G Nedir? Bilmeniz Gereken Her Şeyi Açıkladık!
5G nedir? Yeni nesil mobil internet bağlantısı hayatımıza ne katacak? 5G hakkında tüm bilinenleri bu makalemizde açıklıyoruz!
- Ercan Uğurlu
5G şebeke, tek cümle ile akıllı telefonlarda ve diğer mobil cihazlarda, daha önce hiç olmadığı kadar hızlı ve güvenilir bağlantı imkanı sağlayan yeni nesil mobil internet bağlantısı olarak özetlenebiliyor. Son teknoloji ağ bağlantısının yakın zamanda global çapta benimsenmesi bekleniyor ve bununla beraber adeta mobil internet dünyasında bir devrim gerçekleşecek. Elbette ülkemiz de en hızlı adaptasyon süreci yaşayan ülkelerden olacak ve 5G devrimi ile beraber 1Gbps'lik ortalama indirme hızlarına erişebileceğiz.
5G teknolojisinin gelmesiyle beraber, yıllardır konuşulan ve ekosistemi oluşturulmaya başlanan Internet of Things, yani Nesnelerin İnterneti teknolojisinde de büyük bir atılım yaşanacak. 5G, internete bağlı tüm cihazların birbiri ile konuşabilmesini sağlayacak olan altyapının kilometre taşı niteliği taşıyor. Öte yandan otonomlar için de kapılar ardına kadar açılmış olacak.
Evet, bu heyecan verici yeni nesil mobil internet bağlantısının geliştirilme çalışmaları sürüyor ve 2020 yılına kadar 5G şebekelerin dünyaya açılması bekleniyor. Şu ana kadar 5G ile ilgili pek çok şirket ve teknoloji devi anlaşmalarda bulundu. Teknoloji gündemine de sıkça yansıyan bu haberlerde, 5G çalışmalarının adım adım gelişimine de tanık olduk. Elbette aralarında başarısız haberler de var. Bunları derleyecek olursak, geçtiğimiz 2 ay içinde 5G ile ilgili gündeme gelen satır başları şöyle:
22.02.2018: O2, İngiltere'de 5G'yi aktifleştiriyor: İngiliz operatör O2, bu yıl içinde ikonik Londra meydanında 5G uygulamalarını test edecek.
19.02.2018: Vodafone ve Huawei, 5G'yi başarıyla test etti: Vodafone ve Huawei, IP mikrodalga hattında 5G internet bağlantısını test ederek, 2Gbps veri bağlantısı elde etti.
16.02.2018: 5G, İngiltere'yi lider yapabilir: Birleşik Krallık, 5G lideri olmak için çok istekli. Bu konuda devletin büyük desteğini alan marka ve şirketler, altyapı konusunda fonlarla destekleniyor.
14.02.2018: Fiber benzeri internet hızları, 5G ile 2019'da akıllı telefonlara geliyor: Qualcomm'un yeni mobil modemi, 2Gbps'e kadar hız sunuyor.
12.02.2018: China Mobile, 2019'da 5G lansmanı yapmayı planlıyor: China Mobile, bazı şirketlerin 5G konusunda 2020 yılı hedef planlamasını yıkmak için kolları sıvadı.
08.02.2018: İlk 5G akıllı telefonlar 2019'da geliyor: Fakat 2020 yılına kadar her yerde 5G internet hizmeti sağlanmış olmayacak.
07.02.2018: 5G ile mobil veri kullanımında artış olacak: Giffgaff analiz şirketinin araştırmasına göre, müşterilerin 2025 yılına kadar ayda yaklaşık 100 GB mobil veri kullanacakları tahmin ediliyor.
05.01.2018: AT&T, 5G denemelerini gerçekleştirecek: Şirket, yeni nesil şebekeler için baskı yapmaya devam ederken, yeni 3GPP kurallarını kabul edecek.
04.01.2018: Samsung, 5G'de Verizon ile bir araya geliyor: İki teknoloji yeni servisi bu sene içinde Kaliforniya'nın Sacramento kentinde başlatılacak.
5G şebekeleri ne anlama geliyor?
- Daha hızlı indirme ve yükleme hızları
- Çevrimiçi içeriğin akıcı biçimde oynatılabilmesi
- Daha kaliteli sesli ve görüntülü aramalar
- Daha güvenilir mobil bağlantı desteği
- Aynı anda daha fazla cihazın birbirine bağlanabilmesi
- Otonom ve akıllı şehirler de dahil olmak üzere, teknolojinin genişlemesi
5G ne kadar hızlı olacak?
5G teknolojisinin büyük bir kısmı hala geliştirilmekte olduğundan, yeni nesil internetin halen tam olarak 4G'den ne kadar hızlı olacağı bilinmiyor. Ancak GSMA tarafından yaklaşık 1 Gbps minimum indirme hızlarının sağlanacağı düşünülüyor. Çoğu tahminler, 5G şebekelesinin ortalama hızının ise, 10 Gb/sn'ye erişmesini bekliyor ve hatta bazı tahminler, transfer oranlarının 800 Gb/sn'ye ulaşabileceği yönünde.
Bu verilerin günlük yaşama endeksi ise, özellikle multimedya kanallarında büyük bir genişleme yaşanacağını müjdeliyor. 5G bağlantı sayesinde, örneğin Full HD kalitesindeki bir filmi yalnızca birkaç saniye içinde indirebilecek, yazılım güncellemelerini ise çok daha kısa sürelerde tamamlayabileceğiz.
Telefonunuz 5G şebekeleri destekleyecek mi?
Mevcut akıllı telefon, tablet ve diğer cihazlar halihazırda 4G şebekelerini desteklediği için 5G aktif olduğunda bu şebekeden yararlanamayacak. Ancak bunun için endişelenmenize gerek yok, zira her ne kadar 5G ortaya çıksa da, global çapta standart olarak kabul edilmesi için bir süre gerekecek ve bu süre içinde de 5G destekli akıllı telefonlar piyasaya çıkmaya başlayacak. 5G teknolojisinin 2020 yılına kadar dünyada resmen faaliyete geçmesi beklenirken, 2019 yılında başlayacak 5G'li akıllı telefon furyası, 2020 yılında zirveye ulaşacak.
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