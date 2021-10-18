5G'de Rekorlar Ardı Ardına Geliyor: Şimdi de Samsung...

5G konusunda son zamanlarda çok sık rekorlar duymaya başladık. Bir yandan Nokia'dan 5G konusunda rekor denemeleri gelirken, son rekor ise Güney Koreli şirket Samsung'dan geldi.
Samsung, yaptığı açıklamada, 5G özelinde yeni bir endüstri rekoru kırdığını söyledi. Teksas'ta gerçekleştirilen 5G testinde, 711 Mbps'lik veri yükleme hızını elde eden Samsung, bu çalışmada Verizon ve Qualcomm ile iş birliğinde bulundu. Samsung, test sırasında 5G ve 4G baz istasyonlarını ve Snapdragon X65 5G modemini kullanarak bu rekor denemesini gerçekleştirdi.
Peki, 711 Mbps veri yükleme hızı ne anlama geliyor. Bunun anlamı pratikte, 1 GB'lık bir video dosyasının sadece 10 saniye gibi kısa bir süre içinde internete yüklenebilmesi anlamı taşıyor. Böylece yüksek çözünürlüklü videoların kaydedilmesi ve gerçek zamanlı olarak buluta ya da sosyal medya ağlarına yüklenebilecek ve bu da özellikle yayıncıların fazlasıyla işine yarayacak.
Samsung Electronics'in Ağ İş Geliştirme Ekibi Başkan Yardımcısı konuya ilişkin olarak, "şirket bu tanıtım sayesinde farklı bir 5G hizmeti ve kapsamlı bir kullanıcı deneyimi gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştı" şeklinde bir açıklamada bulunurken, elbette bu hızların kullanımının yaygınlaşması için henüz önümüzde uzun bir süre var.
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