Nokia'dan Yeni Bir 5G Rekoru Daha: Bu Hıza Şapka Çıkartılır!

Nokia, hazırlanan özel 5G şebekesinde 110Gbps'lik rekor bir iletim hızı elde ettiğini açıkladı. Bu, kritik görev uygulamaları için endüstriyel düzeyde kablosuz bağlantının uygulanabilirliğini gösteren önemli bir dönüm noktası olarak işaret ediliyor.
Yüksek performansa ve düşük gecikme süresi, endüstrinin geleceğinin temeline otururken, bu başarının özellikle Nesnelerin İnterneti ve gerçek zamanlı analitik ve Makine Öğrenimi gibi alanlarda yeni uygulamalara kucak açacağı da düşünülüyor.
Nokia Kurumsal Çözümler CTO'su Janne Parantainen, "Bu dönüm noktası başarısı, müşterilere gelişen ihtiyaçlarını karşılamak için en iyi çözüm yeteneklerini sunmaya devam eden yatırımımızın bir kanıtıdır," diyor ve şu sözleri ilave ediyor: "Testten elde edilen sonuçlar, özel kablosuz ağ oluşturma ve dijitalleştirme uygulama iş yüklerinin önemli maliyet tasarrufu ve operasyonlarda basitleştirme sağlayarak tek bir sunucuda birleştirilebileceğini gösteriyor ve bu gerçekten umut verici."
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