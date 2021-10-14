Nokia'dan Yeni Bir 5G Rekoru Daha: Bu Hıza Şapka Çıkartılır!

Nokia, 5G mobil ağ teknolojisinde yeni bir rekora daha imza attı ve gerçek anlamda inanılmaz olarak değerlendirebileceğimiz bir hıza ulaşmayı başardı!

  • Ercan Uğurlu
Nokia'dan yeni 5G rekoru

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