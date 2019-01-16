5G'nin Hayatımızda Değiştireceği 10 Şey!
Tüm dünya şu sıralar 5G'ye hazırlanıyor. Peki, 5G ile birlikte hayatımızda neler değişecek? 10 önemli 5G yararını açıkladık.
- Ercan Uğurlu
Evet, kısa bir süre önce düzenlenen CES 2019'da 5G hakkında çok şey konuşuldu. AT&T, ABD'de 12 şehirde 5G bağlantısını başlatırken, Verizon'dan, Avustralya'nın Telstra şirketine ve İngiltere'den EE'ye kadar çok sayıda Mobile Broadband şirketi şu sıralar 5G için son hazırlıklarını yapmaktalar. Ülkemiz için de hazırlıklar sürüyor pek tabii... Peki, 5G bizlere neler kazandıracak. İşte 10 örnek.
1. Evde kabloya son
Evet, eminiz hepiniz kablolardan sıkıldınız. 5G ile beraber evde yüksek internet bağlantısı için illa kablolara bağımlı olmayacaksınız. Wi-Fi üzerinden Ethernet ile bağlı olduğunuz hızlarda performans almak mümkün olacak. Elbette bu senaryolar iyi bir altyapınız olduğu takdirde gerçekleşecek. Aksi halde hayal bile etmeyin.
2. Gerçek zamanlı arttırılmış gerçeklik
5G yalnızca mobil interneti geliştirmeyecek elbette cihazlar arasındaki etkileşimi de etkileyecek. Mesela 5G'den sanal gerçeklik gözlüklerinde de faydalanacağız. CES 2019'da Belçika şirketi Mimesys'nin Magic Leap karma gerçeklik gözlüklerini tamamen kablosuz şekilde 5G üzerinden çalıştığını göstermesi, bunun örneklerinden biri.
3. Daha az baz istasyonu
Şimdilik baz istasyonsuz bir mobil internet düşünülemez belki ancak 5G, daha az baz istasyonu ile çalışabiliyor. Yalnızca daha az değil, aynı zamanda daha küçük yapılarda tasarlanacaklar. Öte yandan bu gelişim akıllı telefonların tasarımlarını da etkileyecek. Zira telefonlarda yer alacak antenlerin de boyutları küçülecek.
4. Otonomlar geliyor
Evet, 5G'nin en fazla heyecanla beklendiği alan kuşkusuz otonom teknolojisi. 5G ile beraber otonom konusunda daha rahat test imkanı sağlayacak olan otomobil şirketleri, böylece bu yenilikçi otomobilleri günlük hayata daha kolay entegre edebilecekler.
5. Bulut teknolojisi de yararlanacak
Kuşkusuz 5G bağlantısından bulut teknolojisi ve bulut şirketleri de faydalanacak. Yeni dönemde bulut servislerinin arttığına ve kullanımının da insanlar tarafından yaygılaştığına şahit olacağız.
6. 8K 5G TV'ler de gelecek
Evet, akıllı televizyonlarda 8K görüntü teknolojisi belki duyduğumuz bir şeydi ancak buna bir de 5G entegre etmek biraz tuhaf değil mi? Evet, Sharp ilk 8K 5G TV'sini CES 2019'da gösterdi. Böylece 8K görüntüleri sergileyebilen ekran, üstelik bu 8K görüntüyü 5G üzerinden stream edebiliyor. Elbette bu şimdilik biraz deneysel bir çalışma. Gelecekte bu tür televizyonlar yaygınlaşır mı, bunu görmek için beklemek gerek.
7. Akıllı telefonlarda bulut oyunları
Sadece akıllı telefonlarda değil, bulut oyun sistemi gelecekte pek çok alanda yaygın olarak kullanılabilir. Daha önce de bunun örneklerini görmüştük. Mesela OnLive adında bir sistem vardı, fakat pek yaşayamadı.
Bu tür bulut oyun ağları ile beraber, halihazırda donanımınızdan bağımsız olarak, bir oyunu bulut sunucu üzerinde bir makine üzerinden oynayabiliyorsunuz. Ha, bu sistem ne kadar yaygınlaşır pek emin değiliz, zira donanım üreticileri de kullanıcılara donanım satma derdinler.
Masaüstü bilgisayar tarafı bu işin neresinde olur bilinmez, fakat konsol ve akıllı telefon gibi cihazlar üzerinden bu tür bir sistem kabul görebilir. Yani oyunlarınızı bulut üzerinden üst seviye performansta oynamak mümkün olabilir.
8. "İkinci Beyin" mümkün olabilir
Evet, 5G ile beraber tuhaflıklar serisi hayatımıza girmeye başlayabilir, hazır olun. Zira geliştirilmekte olan pek çok fikir var, bunlar prototip aşamasındalar ve harekete geçmek için tek ihtiyaçları yalnızca daha yüksek hızda kablosuz bağlantı. Zira aktarılması gereken veriler yüksek paketler ve anlık iletilmesi gerekiyorlar. Bunu da 5G sağlayacak.
CES 2019'da karşımıza çıkan bir cihaz olan OrCam MyMe, kişisel sosyal ilişki asistanı. Günlük hayatınızda kiminle tanıştıysanız hakkında bir araştırma yapan ve size onunla ilgili bilgileri toplayan, üzerinde minik bir kamera bulunduran bu cihaz, tabii ki 5G'den yararlanacak ve gelecekte farklı modüllerle hayatımızda olabilir. Ne gibi mi? Mesela Black Mirror'daki The Entire History of You bölümündeki "lens" gibi. Teknoloji devlerinin bu yönde de çalışmaları olduğunun altını çizelim.
9. Dil öğrenmeye gerek kalmayacak
Evet, günün birinde herhangi bir şey öğrenmeye gerek kalmayacak, zira bunlar CHIP'lerle sağlanacak. Ancak o zamana kadar dil çevirisinde ekstra cihazları kullanacağız. 5G'den bu yönde de yararlanılacak ve simültane çeviri daha hızlı şekilde yapılabilecek.
10. Daha fazla "telefon zombisi"
Evet, dolayısı ile tüm bunların neticesinde daha fazla telefon zombisi olacağız. Evet, halihazırda 4G bağlantısı ile beraber başımızı telefondan kaldırmıyorken, 5G ile birlikte tüketecek çok daha fazla veri elimizin altında olacak. Yani, başımızı ekrandan kaldırırsak, ne ala.
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