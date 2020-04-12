600 Corona Virüsü İlişkili Alan Adı İçin Harekete Geçildi

Corona Virüsü'nü fırsata dönüştürmeye çalışan 600 şüpheli alan adı, askıya alındı.

600 Corona Virüsü İlişkili Alan Adı Askıya Alındı

Britanya'nın .uk uzantılı alan adlarını yöneten alan adı kayıt şirketi Nominet, Corona virüsüyle ilgili alan adlarının hacker'lar ve sahtekarlar tarafından satın alınmasını durdurmak için önlemler aldı.

Kuruluş, Corona virüsüyle ilgili "zararlı" olarak raporlanan siteleri kapatmak yerine, dikkatle gözden geçiriyor. Site ancak, gerçek olduğu ve sahtekarlık içermediği tespit edilirse çalışmaya devam ediyor. Nominet'ten yönetici Elanor Bradley, şimdiye kadar 600 alan adını askıya aldıklarını söyledi. "Yasal sitelerin önünü kesmek istemiyoruz" diyen Bradley, "ancak sanırım şu anki durumda, kayıt sırasında bazı kontrollerin yapılması gerekiyor," diye devam etti.

"Corona virüsüyle açıkça ilgisi olan her şeyi kaynağında yakalamak ve zararlı alan adlarının kullanımını durdurmak için her şeyi yapıyoruz."

Nominet, benzer yöntemleri bankacılık ve vergi beyannamesiyle ilgili siteler için de uyguluyor ve bunların dolandırıcı olanlarını, daha yayına geçmeden durduruyor. Bunun için algoritmalardan faydalanan kuruluş, belirli sözcükleri içeren alan adlarına bir risk puanı veriyor. Bunun ardından belirli bir puanı geçen alan adları, gerçek insanlar tarafından inceleniyor ve gerekirse alan adını satan alan kişiyle iletişime geçilerek, daha fazla bilgi isteniyor.

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