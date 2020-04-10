Coronavirüs İnsanlara Nasıl Geçti? Hayvan Pazarı İddiaları Ne Kadar Doğru?

Bilim insanları Corona Virüsünün yarasalarda ortaya çıktığına emin gibi. Ama insanlara nasıl bulaştığı konusu halen gizemini koruyor. Bilim insanları, yarasa ve insan arasında, virüsü aktaran farklı bir hayvan daha olabileceğini söylüyor.