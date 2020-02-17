63 yıldır kayıptı! 1957'de kaybolan çanta bulundu, işte içinden çıkanlar!

ABD'de bir lisede 1957 yılında kaybolan çanta, okul dolabının arkasında bulundu. Kaybolduktan 63 yıl sonra ortaya çıkan çantadan bakın neler bulundu?
ABD Ohio'daki bir lisede görevli tamir için eski okul dolabını yerinden oynattığında, duvar boşluğundan eski biri çanta ortaya çıktı.
Yönetime teslim edilen eski ve toz ile kaplanmış çantanın, 1957 yılı öğrencilerinden Patti Rumfola'ya ait olduğu ortaya çıktı.
Sosyal medya üzerinden Patti'nin izini sürdüler ve eski öğrencinin ailesine ulaşabilirdiler. Fakat Patti'nin 2013 yılında hayatını kaybetmişti.
Gel gelelim ki Patti'nin hayattaki 5 çocuğu, çantanın içindekileri incelemek üzere bir araya geldi ve annelerinin gençliğine dair ipuçlarına ulaştılar. Çocuklar, annelerinin çantasına dair fotoğrafların paylaşılmasına izin verdi ve bu haber ortaya çıktı.
Kırmızı deri çantada annelerine ait, 60 yıldan fazla süredir aynı yerde keşfedilmeyi bekleyen obje vardı. Bunların arasında makyaj malzemeleri, çeşitli organizasyonlara ait üyelik kartları, hatıra olarak saklanmış eski biletler, tarak, bir paket sakız, kalemler, jetonlar ve fotoğraflar yer alıyordu.
Çantadaki cüzdandan çıkan dokuz adet bozuk parayı aile üyeleri hatıra olarak aralarında paylaştı.
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