64-bit Windows'a 64-bit Firefox!

Eğer 64-bit Windows kullanıyorsanız ve tarayıcı seçiminiz Firefox'tan yanaysa, Mozilla'nın sizin için bazı planları var!

64-bit Windows için 64-bit Firefox Varsayılan Oldu

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