64 Çekirdekli Threadripper Yolda Olabilir
AMD'nin performanslı işlemci serisi Threadripper hakkında ortaya çıkan yeni bir iddia, çip devinin şovunun henüz sona ermediğini gösteriyor!
- Doğan Kürşat Aktaş
WccfTech tarafından gelen bir söylenti, deyim yerindeyse geçtiğimiz gün gündeme bomba gibi düştü. Ancak her ne kadar heyecan verici olursa olsun, söz konusu iddiaya henüz doğrulanmadığı için dikkatle yaklaşılması gerekiyor.
İddiaya göre 64 çekirdek ve 128 sanal çekirdeğe sahip bir Threadripper işlemcisi, 2020 yılının ilk çeyreğinde veya bu yılın Ekim ve Aralık tarihleri arasında aramızda olabilir.
Bu, beklediğimizden de erken bir tanıtım tarihi olabilir zira bir süre önce AMD Ryzen Threadripper 3. Nesil işlemcilerin 2020 başlarına kadar erteleneceğini duymuştuk.
Yeni nesil Threadripper'ın çekirdek sayısını iki katına çıkarması şaşırtıcı değil, çünkü üçüncü nesil AMD Ryzen serisinin E3 2019'da yaptığı tam olarak buydu.
Söz konusu Wccftech sızıntısı, 64 çekirdeğe kadar olan Threadripper işlemcileri destekleyecek yeni nesil X599 HEDT platformunu da açıklamış olması ile dikkat çekiyor. Bu da şaşırtıcı bir gelişme değil ancak yeni nesil Threadripper işlemcilerin TR4 anakartları tarafından desteklenmeye devam edeceği söylentisi, kullanıcılar için bu muhtemelen pahalı bir fiyat etiketi ile tanıtılacak olan işlemcilere yükseltmelerini bir nebze kolaylaştıracaktır.
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