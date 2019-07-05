7 Ücretsiz Sistem Bilgisi ve Benchmark Aracı
Özellikle overclock ile uğraşanların işine yarayacak 5 ücretsiz sistem bilgisi ve 2 karşılaştırmalı performans testi aracı, yazımızda...
Sisteminizi overclock ettiniz, her şey yolunda gibi görünüyor ama gerçekten de öyle mi? Bilgisayarınızın ne kadar iyi veya ne kadar kötü çalıştığını anlamak için bazı araçlara ihtiyacınız var. İşte PC donanımınızı yakından izlemenize ve performans değerlendirmesi yapmanıza olanak tanıyan ücretsiz programlar.
1. CPU-Z
CPU-Z, PC'nizin donanım özellikleriyle ilgili, özellikle işlemciyle ilgili ayrıntıları listeliyor. Bunun yanında anakartınız, RAM ve ekran kartınızla ilgili bilgiler de program içinde görüntüleniyor. Dilerseniz, tüm bu bilgileri bir .txt dosyası olarak saklayabiliyorsunuz.
İndirin: CPU-Z
2. HWMonitor
HWMonitor, PC'nizin içerisindeki bileşenlerin üreticisini ve modelini göstermekle kalmıyor, bazı parametreleri canlı olarak gösteriyor. Bu parametreler arasında güç tüketimi, fan hızları, kullanım oranı, işlemci saat hızı ve sıcaklık var. Aşırı ısınmalar PC'nizin otomatik olarak kapanmasına yol açabildiğinden, sıcaklık bilgileri işinize yarayabilir.
İndirin: HWMonitor
3. SiSoftware Sandra Lite
SiSoftware Sandra Lite, kapsamlı bir karşılaştırmalı test (benchmark) programı. Bilgisayarınızın ağ performansından bellek bant genişliğine birçok hız değerlendirmesini Sandra ile yapabilirsiniz.
İndirin: SiSoftware Sandra Lite
4. Speccy
CCleaner'ın sahibi Piriform tarafından geliştirilen araç, PC'nizin donanım yapılandırmasını basit bir düzende gösteriyor. Sadeliğiyle oyuncular arasında sevilen araç, PC'nizdeki her bileşenin ve çoğu sürücünün bilgilerini listeliyor. Sıcaklık, voltaj, fan hızları gibi bilgileri de Speccy ile görmeniz mümkün.
İndirin: Speccy
5. Fraps
Çoğu oyuncunun kullandığı Fraps, oyunlardaki FPS (saniyedeki kare) bilgisini görüntüleyip kaydetmenize izin veriyor. Fraps, ekran görüntüsü almak ve ekranın videosunu kaydetmek için de kullanılıyor.
İndirin: Fraps
6. CPU Hız Testi: CineBench
En kapsamlı işlemci hız testi araçlarından biri olan CineBench, büyük oranda işlemciyi kullanarak bir resim oluşturuyor ve işlemcinizin performansını diğer gerçek testlerle karşılaştırıyor. Test tamamlandığında işlemcinize bir puan veriliyor. Bu puan ne kadar yüksek ise, işlemciniz o kadar hızlı demek.
İndirin: CineBench
7. GPU Hız Testi: MSI Afterburner
MSI grafik kartlarına özel olmayan MSI Afterburner, en iyi GPU izleme programlarından bir tanesi. Afterburner ile ekran kartınızı overclock edip, değerleri yakından izleyebiliyorsunuz. Araç, saat hızı, sıcaklık, RAM kullanımı, fan hızı, çekirdeğe göre işlemci kullanımı gibi ekran kartı parametrelerini grafik üzerinde gösteriyor. İsterseniz, overclock profillerinin sistem başlangıcında etkin hale gelmesini sağlayabiliyorsunuz.
İndirin: MSI Afterburner
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