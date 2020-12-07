75 Yıl Önce Denizin Dibini Boylayan Nazi Aracı Enigma "Sudan Çıktı"

Alman dalgıçlar 1945 yılında batırılan bir Nazi denizaltısına ait olduğu düşünülen tarihi Enigma cihazını, aradan geçen 75 yılın ardından Baltık Denizi'nden çıkarttı.

  • Levent Öztürk
75 yıllık Nazi Enigma cihazı "sudan çıktı"

Dalgıçlar, Nazilerin 1945 yılında Baltık Denizi'nde batırdığı bir Enigma kod makinesini kurtarmayı başardı. Ancak Baltık Denizi'nin dalgaları altında geçen 75 yılın ardından bu cihazın artık paslanmış bir kek veya kızartılmış bir daktilo gibi gözüktüğü söylenebilir.

Naziler tarafından İkinci Dünya Savaşı sırasında kullanılan bu nadir Enigma şifreleme makinesi, atılmış balık ağlarını arayan Alman dalgıçlar tarafından karaya çıkartıldı ve Almanya'daki Schloss Gottorf Arkeoloji Müzesi'ne bağışlandı.

Sualtı arkeoloğu Florian Huber'in Reuters'a söylediğine göre grup, ilk olarak bir daktilo bulduğunu düşündü. 50 Alman U-boat mürettebatının Mayıs 1945'te, ülkenin teslim olmasından kısa bir süre önce denizaltını parçaladıkları ve Enigma makinelerini yok ettikleri düşünülüyor. Huber'in Reuters'a söylediğine göre bulunan Enigma'nın bu olay sırasında, çok fazla hasar almadan denizin dibini boyladığı düşünülüyor.

Enigma makineleri, Nazi Almanya'sında, askerler tarafından iletişimleri şifrelemek için kullanılmaktaydı. Makine üzerinde yazarken alternatif bir harf gözüküyor ve bu harf daha sonra şifrelenmiş mesajı çözmek için kullanılıyordu. Makine kullanıldığında hangi harfin gözükeceğini belirlemek için ise 26 farklı ayar bulunuyordu. Bir anahtar tablosu da harfleri operatörün seçtiği diğer herhangi bir harf ile değiştirerek ek bir güvenlik katmanı sağlıyordu.

Dalgıçlar, çevre örgütü World Wide Fund for Nature (Doğa İçin Dünya Geneli Vakıf) için çalışıyorlardı ve deniz yaşamına tehdit oluşturan, atılmış balık ağlarını topluyorlardı.

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