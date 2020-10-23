80 Yıl Önce Batan Nazi Gemisi Karlsruhe, Denizin 490m Dibinde Bulundu

Halen Nazi işaretlerini taşıyan bir Alman savaş gemisinin batmış kalıntıları, geçtiğimiz günlerde Norveç açıklarında bulundu. Batık, kısa bir süre önce devlete ait Norveç güç hattı Statnett tarafından Güney Norveç'teki kıyı şehri Kristiansand'in 24 kilometre açığında, deniz seviyesinin 490 metre altında bulundu. Gemi, Norveç ve Danimarka arasında döşeli olan bir su altı güç kablosunun sadece metreler ötesinde yatıyordu.
Her ne kadar geminin batış hikayesi tarihçiler tarafından biliniyor olsa da, konumu 80 yıldır gizemini koruyordu. 2017 yılında Statnett mühendisleri tarafından yapılan sonar taramaları batık bir geminin varlığını göstermekteydi ancak geminin kimliği, inceleme için uzaktan çalıştırılan bir araç (ROV) su altına gönderilene kadar ortaya çıkmamıştı.
Karlsruhe olarak bilinen savaş gemisi 174 metre uzunluğundaki bir kruvazördü ve buhar türbinleri ve dokuz topa sahipti. Gemi, bir İngiliz denizaltısı tarafından saldırıya uğradığı İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanların Danimarka ve Norveç'e saldırıya başladıkları 9 Nisan 1940 günü batmıştı. ROV tarafından bulanık suda çekilen görüntülerde de görülebildiği üzere gemi, Nazi döneminde kullanılan sembolleri taşımaktaydı.
Norveç Deniz Müzesi araştırmacısı ve arkeolog Frode Kvalø tarafından belirtildiği üzere Karlsruhe'nin hikayesi tarih kitaplarında yer alıyor. Ancak geminin tam olarak battığı nokta bilinmiyordu. Ayrıca bu gemi, Norveç'e yapılan saldırıda batan tek büyük Alman savaş gemisiydi.
Bu tür büyük savaş gemileri batarken genel olarak yüksek ağırlık merkezleri dolayısıyla ters dönüyorlar. Ancak Kvalø tarafından belirtildiği üzere bu gemi, "topları korkutucu bir şekilde denize dönmüş olarak" düz konumda deniz tabanına batmıştı.
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