77 Bin Dolarlık Fiyatıyla, En Pahalı Galaxy S21 Ultra Karşınızda!

Samsung Galaxy S21 Ultra'nın 17 Bin TL dolaylarındaki fiyatına pahalı diyorsanız, bir de 77 bin dolarlık Galaxy S21 Ultra'yı görün.

  • Ercan Uğurlu
İşte 77 Bin Dolarlık Galaxy S21 Ultra!

Samsung Galaxy S21 Ultra, şu an sahip olduğu fiyat etiketi ile birlikte dünyanın en pahalı akıllı telefonlarından biri olurken, bu kategoride iPhone ile rekabet halinde. Ülkemizde de yaklaşık 17 bin TL fiyatla satışta bulunan Galaxy S21 Ultra, hazırlanan özel sürümü ile birlikte tam 77 bin dolardan alıcı buluyor.

Lüks tasarımlarıyla tanınan Caviar, özellikle üst seviye akıllı telefonların altın ve pırlanta seçeneklerini hazırlamasıyla ünlü. Galaxy S21 Ultra serisini de yelpazesine katan şirket, telefonların pek çok tasarım seçeneğini hazırlamış. Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra için hazırlanan özel tasarımlar arasında altın kaplamalı modeller de var, karbon işlemeler de. Siyah ve beyaz timsah derisi ile hazırlanan Galaxy S21 satın almak isteyenler de Caviar'ın yeni koleksiyonunda kendine bir örnek bulabilir. Bu telefonların fiyatları ise ucuz; 5250 dolar ile 5680 dolar arasında değişiyor. Eğer daha fazla paranız varsa ise, sizi OX ve saf altın seçenek ile tanıştıralım.

Galaxy S21, Ultra, S21+ modellerinin OX versiyonu tam 20 bin 830 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkarken, telefonun arkasındaki boğanın saf altından olduğunu söylemeye sanıyoruz ki gerek yok. Daha fazla altın isteyenler ise Golden 21 modelini tercih edebilirler. Telefonun arkasında altın işlemelerle 21 yazıldığını görebilirken, bu telefonun fiyat etiketinin ise 77 bin 230 dolar olduğunu da ilave edelim ve ekleyelim, Allah sahibine bağışlasın. Satın almak istiyorsanız, link burada.

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