Huawei, Ambargo İçin Yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın Kararını Bekliyor

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın göreve başlaması, Huawei'nin canını çok fazla yakan ABD ambargosu konusunda neleri değiştirecek? Huawei'nin önemli isminin açıklamaları, ABD yönetimine yeni bir çağrı olarak değerlendiriliyor.

  • Levent Öztürk
Huawei, Joe Biden'ın kararını bekliyor
Future

Joe Biden'in ABD başkanlığı döneminin Huawei için bir rahatlama dönemi olacağı umudu, henüz bir karşılık bulmuş değil. Daha da kötüsü, yakın zamanda bulacak gibi de görünmüyor.

Diğer bazı Çinli firmaların yanı sıra Huawei, 2019 yılından beri ABD'nin ambargo listesinde yer alıyor ve bu durum, ABD firmaları ile özel bir lisans olmadan iş yapmasını engelliyor. Bu da firmanın Google uygulamaları ve ABD'de üretilen parçalar gibi kilit teknolojilere erişimini sınırlandırıyor.

Biden yönetiminin önemli ismi Gina Raimondo başlangıçta Huawei'nin listede tutulması konusunda kararsızdı ve bu da Huawei için bir umut olduğunu gösteriyordu. Ancak konunun geleceği hakkında henüz net bir açıklama yapılmış değil. Gina Raimondo, daha önce yaptığı açıklamalarda Huawei'nin durumunu yakın zamanda tekrar inceleme için "herhangi bir sebep göremediğini" de söylemişti.

Huawei, tüm ihlal iddialarını bu sürecin en başından beri kararlı bir şekilde reddederken, Çin devleti de ABD'nin Huawei ve diğer firmalara karşı tutumunun politik kaynaklı olduğunu söylüyor. Ancak bütün bu itirazlara rağmen firmaya yönelik endişeler Dünya'nın geri kalanına da yayıldı ve örneğin Birleşik Krallık'ta operatörlerin 5G altyapılarında Huawei donanımı kullanmaları yasaklandı.

Huawei'nin Önemli İsminden Yeni Çağrı

Huawei kurucusu Ren Zhengfei, Biden'ın resmi olarak göreve gelmesinden bu yana yaptığı ilk yorumlarda, yapıcı bir iletişim kurmayı ümit ettiğini ve yumuşatılmış bir duruşun, Huawei'ye ürünlerini satamayan ABD'li tedarikçilere yardımcı olacağını söylemişti. Ayrıca ABD'nin, Çin'in büyümesinden fayda sağlayacağını da belirtmişti.

Ren, Kuzey Çin'deki yeni bir laboratuvarın açılışı sırasında yaptığı yeni konuşmada de benzer mesajlar verdi; "ortak gelişme ve paylaşılan başarı mesajı" olan telefon çağrılarını mutlulukla karşılayacağını, ABD'nin de Çin'in de ekonomik büyümeye ihtiyaç duyduğunu söyledi. Huawei'nin üretim kapasitesinin genişletilmesinin ABD firmaları için daha fazla tedarik imkanı sağlayacağını belirten yönetici, bunun her iki taraf için de faydalı olduğunun altını çizdi.

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