Huawei, Ambargo İçin Yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın Kararını Bekliyor

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın göreve başlaması, Huawei'nin canını çok fazla yakan ABD ambargosu konusunda neleri değiştirecek? Huawei'nin önemli isminin açıklamaları, ABD yönetimine yeni bir çağrı olarak değerlendiriliyor.

11 Şubat 2021 17:00

Levent Öztürk