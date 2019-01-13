8K, Üreticilerin Bir Araya Gelmesiyle Hız Kazandı

8K TV'ler için standartları belirleyecek kurul bir araya geldi. Peki, 8K TV'ler ne zaman yaygınlaşacak?

8K, üreticilerin bir araya gelmesiyle hız kazandı

Dürüst olmak lazım, her ne kadar başarılı işler yapsalar da TV endüstrisi standartları belirleme konusunda pek iyi değil. Buna örnek olarak son birkaç yılda yaşanan format savaşlarını herhalde gösterebiliriz. Şimdi bile dünyanın en büyük üreticilerinden bazıları hangi HDR formatını destekleyeceğini bilemiyor gibi görünüyor. Neyse ki, bu tür problemler yeni nesil TV'lerde ortaya çıkmayabilir. En azından bunu umut etmemizi sağlayacak yönde gelişmeler oluyor. Şöyle ki...

Malum, önümüz 8K. 8K konusunda televizyon alanında yeni modellerin tanıtıldığına da şahit olduğumuz CES 2019 fuarında, önümüzdeki dönem için de sağlam temeller atılıyor. 8K Derneği (8K Assosiciation) ile bir araya gelen Samsung, Panasonic, TCL, Hisense ve AUO, 8K konusunda hagi standartların belirleneceğinin altını çizecekler. Bu sayede 8K TV'lerde belirli kriterler olacak ve televizyn üreticileri de tüketicilerine bunu temel alan özellikli televizyonlar geliştirecekler.

Elbette bu gelişmeler yeni 4K televizyon alanları üzmesin. 8K her ne kadar bazı modellerle şu an fuarlarda karşımıza çıksa veya 8K Derneği kurulmuş olsa da, bu geçiş süreci yıldırım hızında olmayacak. Daha Daha uzunca bir süre var. Bu anlamda gönlünüz rahat olsun, fakat yine de gelecek 8K olacak.

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Ercan Uğurlu

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