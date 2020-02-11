92. Oscar Ödül Töreni'nin Kazananı: Hacker'lar!

Bu sene 92'incisi gerçekleştirilen Oscar Akademi Ödülleri, 9 Şubat'ı 10 Şubat Pazartesi gününe bağlayan gece sahiplerini buldu. Oscar ödülleri her sene olduğu gibi bu sene de fazlasıyla merak uyandırdı. Yine çok sayıda başarılı filmin kıyasıya rekabet ettiği Oscar ödül töreni, sinemaseverleri ilgilendirdiği kadar siber suçluları da yakından ilgilendiriyor.
Siber saldırganlar, Oscar ödülleri ile sinemaseverleri tehdit ediyor. Kaspersky tarafından yapılan araştırmada sonuç oldukça korkutucu. Kaspersky araştırmacıları, siber suçluların sinemaseverleri Oscar'a aday filmlere gösterdikleri ilgiden nasıl faydalanmaya çalıştıklarını anlatan açıklamalarda bulundu.
Siber Saldırganlar Oscar'ı Yem Olarak Kullanıyor
Bilindiği gibi bazen filmler -özellikle de popüler filmler- el altından bir şekilde torrent sitelerine düşüyor. Öte yandan yine bilindiği gibi internet mecrasında çok sayıda film izleme sitesi yer alıyor. Araştırmaya göre, Akademi Ödüllerine aday olan fimleri ücretsiz izletme vaadinde bulunan internet siteleri mevcut. Ancak bu siteler size film izletme vaadinde bulunurken, aslında farkında olmadan tüm bilgilerinizi sizden çalıyor.
Kaspersky araştırmacıları, Oscar'a aday gösterilen filmleri içeren 20'den fazla kimlik avı sitesi ve bu sitelerde 925 adet kötü amaçlı yazılım tespit etti. Siber saldırganlar kullanıcıları, kurguladıkları tuzak web sitelerine çekmek için Twitter hesapları aracılığı ile filme erişme vaadiyle link de paylaşıyor. Eğer kredi kartı bilgilerinize, hassas verilerinize ve kimlik bilgilerinize erişilmesini istemiyorsanız bu sitelerde uzak durmanızda fayda var.
Bu Sitelere Girmeyin!
Peki, özellikle hangi filmlere dikkat etmelisiniz? Oscar'a aday gösterilen filmler arasında 1917, Ford v Ferrari, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, Marriage Story, Once Upon a Time In Hollywood, Parasite ve The Irishman yer alıyor.
Buna bağlı olarak özellikle 1917 izle, Ford v Ferrari izle, Jojo Rabbit izle, Joker izle, Parasite izle, ve Irishman izle gibi başlıklarla link atan web sitelerinden uzak durmanızda fayda var.
En büyük tehdidi ise Joker filmi oluşturuyor. Zira kötü amaçlı web siteleri sıralamasında en çok kötü amaçlı yazılım içeren web siteleri arasında Joker filmi liderliği alıyor. Joker filmi için 304 tuzak dosya tespit edilirken, ikinci sırayı 214 dosyayla 1917 filmi, üçüncü sırayı ise 179 kötü amaçlı dosya ile The Irishman alıyor.
O nedenle film izleyeceğiniz zaman en temizi sinema salonlarına gitmek olacakken, elbette Netflix, Amazon Prime Video, Hulu veya Disney+ gibi popüler meşru sitelerden de gönül rahatlığıyla filmleri izleyebilirsiniz.
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