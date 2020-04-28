Aamir Khan'dan şaşırtan yardım! 1 kiloluk un paketlerinden bakın ne çıktı?

Hindistanlı aktör Aamir Khan hiç alışılmadık bir bağışta bulundu. Aamir Khan ilk adım olarak ihtiyacı olanlara birer kiloluk un paketleri dağıtacağını duyurdu. Ancak bakın unun içinden ne çıktı?