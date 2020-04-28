Aamir Khan'dan şaşırtan yardım! 1 kiloluk un paketlerinden bakın ne çıktı?

Hindistanlı aktör Aamir Khan hiç alışılmadık bir bağışta bulundu. Aamir Khan ilk adım olarak ihtiyacı olanlara birer kiloluk un paketleri dağıtacağını duyurdu. Ancak bakın unun içinden ne çıktı?

Aamir Khan'dan sıradışı yardım! Un paketinden bakın ne çıktı?

Oynadığı filmler milyonlarca kişi tarafından izlenen Bollywood'un dünyaca tanınan ve yardımsever kimliği ile ön plana çıkan Hindistanlı aktör Aamir Khan sıra dışı bir bağışta bulundu. Aamir Khan'ın Instagram'daki Endonezya fan sayfası, bir fotoğraf ile Aamir Khan'ın insanlara bağışta bulunduğunu paylaştı.

Yardım sadece 1 kilogram un olduğu için çok ilgi görmedi. Aamir Khan daha önce duyurduğu kişi başı 1 kilogram un yardımını almaya gelenlere paket içinde 15 bin rupi (1375 Türk Lirası) dağıttı.

15000 (15 BİN) RUPİ KAÇ LİRA EDER?

Birer kiloluk un paketlerini alan kişiler, kendileri için önemli olan 15 bin rupi'yi (1375 TL) bulunca bu beklemedikleri sürpriz karşısında şaşırdılar.

Hintli aktörün bu davranışı dünya gündeminde yer aldı ve Twitter'da da 'trend topic' oldu. Gel gelelim bu yardım hakkında Aamir Khan henüz bir açıklama yapmış değil. Sanatçı ile iletişime geçen yabancı medya kaynakları aktörün ekibinden yanıt alamadıklarını belirtiyorlar.

SOSYAL MEDYADA KONUYLA İLGİLİ ATILAN BAZI TWEETLER ŞU ŞEKİLDE:

@cenksahin1010
Tebrik etmek lazım güzel fikir. #AamirKhan

@filizceyemekler
Güzel yürekli adam #AamirKhan

@hvvakrkmaz
#AamirKhan sen muhteşem bir insansın

@elif_tsun
Bi insan bu kadar mükemmel olmak zorunda mı ya? Kalbimi bir kez daha fethettin güzel adam. #AamirKhan

@LYE0120
Efsane fikir. Wowww diyerek okudum. İhtiyacı olan birilerine gittiği kesin
#salı #AamirKhan

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