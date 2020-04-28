Resmen kabul edildi! Pentagon görüntülerin UFO olduğunu onayladı!

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, 2004 ve 2015 yılları arasında arşive kaydedilen "UFO" görüntülerini dün gece yayınladı. ABD Donanmasına ait pilotların görev sırasında karşılaştıklarında kayda aldıkları, tanımlanamayan uçan nesnelere (UFO) ilişkin video dünyayı şok etti.
Kızılötesi kamera ile kaydedilen görüntülerde tanımlanamayan cisimler çok hızlı bir şekilde hareket ederken görülüyor.
Pentagon, videoların yayımlanmasının, donanma sistemine ait hassas bilgileri içermediği ve bu sistemi tehlikeye atmayacağı kanaatine varıldığına dair açıklama yaptı.
PENTAGON GÖRÜNTÜLERİ DURUMA NETLİK KAZANDIRMAK İÇİN ONAYLADI
Görüntüleri yayımlayan Pentagon, videoda yer alan uçan nesnelere ilişkin bir bilgilerinin söz konusu olmadığını ve bunların 'tanımlanamayan' olarak nitelendirdiklerini duyurdu.
Resmen kabul edildi??— CHIP Online (@chiponline) April 28, 2020
Pentagon görüntülerin UFO olduğunu onayladı!
??Detayları okumak için: https://t.co/JxqmBdN9vf#PENTAGON #Salı #GÜNAYDIN pic.twitter.com/owSjOQQxl6
Görüntülerde bir jetin önünde uçan koyu renkli dairesel nesne görünüyor. ABD Savunma Bakanlığı bu videoları, internette insanlar arasında yayılan bu görüntüler hakkında daha fazlasının olup olmadığı konusundaki yanlış anlaşılmaları gidermek için yayınladığını belirtiyor.
Pentagon'un paylaştığı görüntüler 3 adet videodan oluşuyor. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sue Gough, videolardan birinin 2004'teki bir olaya ait olduğunu, diğer ikisinin ise 2015'te kaydedildiğini açıkladı. Videolar 2007 ve 2017 yıllarında internete sızdırılmıştı. Gough, kapsamlı incelemeler sonrasında, videoların resmi sürümlerini yayınladıklarını belirtti. 2004 yılına ilişkin olan UFO videosu 2017 yılında New York Times tarafından yayımlanmıştı. New York Times'a göre, 2004'te gerçekleşen bu olay Pasifik dolaylarında gerçekleşti. Rutin eğitimde uçuş yapan iki savaş pilotu, daha önce izlenen tanımlanmamış uçakları araştırmak için gönderildikleri sırada bu görüntüleri kaydettiler.
2015'teki diğer iki video ise, havada hızla hareket eden nesnelerin görüntülerini içeriyor. Birinde, bir nesne gökyüzünde yarışıyor ve havada dönmeye başlıyor.
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