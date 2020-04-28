Resmen kabul edildi! Pentagon görüntülerin UFO olduğunu onayladı!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tanımlanamayan uçan cisimlerin video görüntülerini kamuoyuna sundu. Arşivlerinde olan tanımlanamayan uçan cismin (UFO) videolarını paylaştı ve kısa sürede çok konuşulan olaylar arasına girdi. İşte o görüntüler...