ABD'de Markette Satılan Ürün, Yeni Bir Hastalığı ABD Topraklarına Taşıdı!

ABD'de, dev süpermarketlerde satılan bir spreyden yayıldığı düşünülen, şaşırtıcı yeni bir hastalık ortaya çıktı. Şaşırtıcı olmasının nedeni ise aslında ABD'de görülme ihtimalinin sıfıra yakın olması!

  • Levent Öztürk
Markette satılan ürünle gelen hastalık!

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