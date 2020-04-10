ABD'nin Vuhan'ı: New York... Vaka sayısı hızla artıyor

Worldometers verilerine göre 10 Nisan itibarıyla New York'taki toplam koronavirüs vaka sayısı 161 bin 504... ABD'de yaşanan koronavirüs kaynaklı 16 bin 697 ölümün 7067'si yine New York'ta yaşandı.
ABD'de sonra en fazla vaka yaşanan ülkeler 157 bin 022 ile İspanya ve 143 bin 626 kişiyle İtalya. Virüsün yayılmaya başladığı Çin'de ise vaka sayısı 81 bin 907...
Bugüne kadar dünyada 1 milyon 621 bin 742 koronavirüs vakası tespit edildi. 97 bin 185 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. En çok ölüm İtalya'da oldu, 18 bin 279 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı ise 16 bin 697'ye ulaştı.
SALGIN AVRUPA'DAN MI GELDİ?
New York Times'ta birkaç gün önce yer alan haberde ise farklı araştırma gruplarının, çalışmasına göre koronavirüsün ilk teyit edildiği tarihten çok daha önce; şubat ortasında, New York'ta var olduğu ve bölgeye Asya'dan değil Avrupa'dan gelen ziyaretçiler tarafından getirildiği iddia ediliyor.
Habere göre Genetik Bilimci Harm van Bakel, ekibi ile yaptığı çalışma sonucu, Kovid-19 salgını için, ''Çoğunluk açıkça Avrupalı" diyor. Araştırmaya göre virüsün belirlenenden daha önce gizlice yayıldığı, sıkı bir test programı uygulanması durumunda çok daha önceden bunun tespit edilebileceği iddia ediliyor.
HART ISLAND DRONE'LA GÖRÜNTÜLENDİ
New York'ta salgın sebebiyle hayatını kaybedenler Hart Adası'nda toplu olarak gömülüyor. ABD basınına yansıyan haberlere göre koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenleri defnetmek için çalışan işçiler kurbanları Hart Adası'na toplu olarak gömüyor.
Eski kimsesizler mezarlığının bulunduğu Hart Island üzerinde drone ile çekilen görüntülerde, beyaz koruyucu giysiler giyen işçilerin, cenazeleri büyük bir çukura yan yana yerleştirdikleri görülüyor.
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