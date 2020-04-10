ABD'nin Vuhan'ı: New York... Vaka sayısı hızla artıyor

Dünyada en fazla koronavirüs vakası ABD'de görülüyor. 10 nisan itibarıyla ABD'da vaka sayısı 468 bini geçti. En çok vaka ise New York'ta... Öyle ki New York'taki koronavirüs vaka sayısı ABD'de dışındaki tüm ülkelerden fazla...