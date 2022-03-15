ABD'de Yaşanan 9/11 Olaylarına Müdahale Eden İtfaiyeciler Risk Altında!

2001 yılında ABD'de yaşanan ve İkiz Kuleler'in yıkılması ile sonuçlanan 9/11 terör olaylarının kurtarma çalışmalarında görev alan itfaiyeciler için kötü haber geldi.