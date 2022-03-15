ABD'de Yaşanan 9/11 Olaylarına Müdahale Eden İtfaiyeciler Risk Altında!

Yeni bir araştırmaya göre, 11 Eylül 2001'de ABD'de yaşanan terör saldırılarına ilk müdahale edenlerin kanlarında, onları kan kanserlerine ve kalp hastalıklarına yatkın hale getirebilecek çok sayıda mutasyon bulunuyor. Bu sonuçlar, saldırıların, kurbanları kurtarmaya ve olay yerini stabilize etmeye çalışırken, bölgeye ilk müdahale eden ve zararlı kanserojen maddelerden oluşan bir karışım soluyanlar üzerindeki uzun süreli etkisini vurguluyor. Araştırma, geçtiğimiz günlerde Nature Medicine'de yayınlandı.
Dünya Ticaret Merkezi (WTC) yıkılırken, çevreye aşırı miktarda toz, zehirli gaz ve kanserojen madde yayıldı. Müdahale edenler molozlara yaklaşırken bunları solumak zorunda kaldı. Bu kişiler için genişletilmiş sağlık sigortası kampanyaları, olaydan bu yana yoğun bir şekilde devam ediyor.
Vanderbilt-Ingram Kanser Merkezi (VICC) bilim insanları, olaydan 20 yıl sonra, bu personelin şimdi karşı karşıya kalabileceği sorunları daha derinlemesine araştırmak istediler ve 11 Eylül'e ilk müdahale edenlerle saldırılara katılmayan itfaiyeciler arasındaki sağlık farklarını analiz etmeye karar verdiler. Bunun için New York'tan araştırmacılarla işbirliği yapmaya başladılar.
Araştırma, yaklaşık üçte ikisi Dünya Ticaret Merkezi çöküşünde bulunan ve diğer üçte biri yaş ve yaşam tarzıyla uyumlu, ancak 11 Eylül'de bulunmayan 700'den fazla itfaiyeciyi dahil etmekteydi. Her birinden kan örnekleri alındı ve yakından analiz edilerek her birinin kan hücrelerinde bulunabilecek somatik mutasyonların sayısı ortaya çıkarıldı.
Araştırmacılar, kan hücrelerinde klonal hematopoezi (CH) düşündüren mutasyonlara sahip olan Dünya Ticaret Merkezlerinden itfaiyecilerin önemli ölçüde daha yüksek bir oranda olduğunu keşfettiler. Bu, sonunda kan hücrelerine dönüşen kök hücrelerin aynı genetik mutasyonlara sahip hücreler oluşturmaya başladığı yer. CH tipik olarak sigara içen kişilerde ve ayrıca genotoksik maddelere maruz kalan kişilerde bulunur.
Araştırmacılar, değiştirilmiş ve olgunlaşmamış insan beyaz kan hücrelerini WTC'den gelen partiküllere maruz bıraktığında, tozun genomdaki kırılgan bölgelerde DNA replikasyonuna müdahale ettiğini belirlediler.
Bunun zararlı bir etkisi olup olmadığını daha fazla belirlemek için, araştırmacılar fareleri WTC'den gelen partikül maddeye, ilk müdahale edenlerin muhtemelen aldıklarına eşdeğer miktarda maruz bıraktılar. Fareler, 30 gün sonra vücutta birçok farklı hücre haline gelebilen hematopoietik kök hücrelerin genişlemesinde önemli ölçüde artışa sahipti. Bu da partiküler maddenin kan hücrelerinin üretimini etkilediğini düşündürdü.
Sonuçlar, saldırılara katılan itfaiyecilerin artan bir mutasyon yüküne (genomik dizideki kalıtsal olmayan mutasyonların sayısı) sahip olduğunu ve bu durumun kan kanseri geliştirme riskini artırdığını gösteriyor.
Bu risk, ilk müdahale ekipleri de dahil olmak üzere 11 Eylül'den sağ kurtulan binlerce yaralının, saldırıların kalıcı etkilerini belirlemek için daha fazla taramaya ihtiyaç duyduğu ve yaşlandıkça ek desteğe ihtiyaç duyabileceği anlamına geliyor.
VICC ekibi şimdi bu partikül maddenin genetik değişikliklere nasıl yol açtığını tam olarak aydınlatmayı umuyor...
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