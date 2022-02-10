ABD'de Yaşanan Dondurucu Soğuklarda Patlayan Ağaçların Sırrı Ne?

Texas, geçtiğimiz günlerde tüm zamanların en kötü kış fırtınalarından birini yaşadı. Bu sefer ilginç olan, gecenin bir saatinde fırtınanın içinde silah patlaması gibi seslerin gelmesi. Ancak bu sesler silahlardan değil, ağaçlardan geliyor. Donan ağaçlar, kelimenin tam anlamıyla patlıyor.
Ağaçların patlaması yeni bir fenomen değil, ancak pek çok kişinin aşina olmadığı bir olay. Sıcaklıklar düştükçe, ağaç özsuyu donmaya ve ağaçların dallarında genişlemeye başlar ve iç yapı üzerinde büyük bir baskı oluşturur. Bu basınç kırılma noktasına ulaştığında, ağacın dalları, hatta bazen tüm ağacın kendisi patlar ve büyük dallar yere düşer. Aşırı düşük sıcaklıklarda, büyük ağaçlar dikey olarak bölünebilir.
Geçen haftaki fırtına sırasında, Texas'ta sıcaklıklar donma noktasının çok altına düştü, elektrik hatları koptu. Düşen ağaçlar yolları ve altyapıyı yok etti. Perşembe günü 70.000 yerleşim yerinin elektriksiz kaldığı rapor edildi.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın