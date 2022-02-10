ABD'de Yaşanan Dondurucu Soğuklarda Patlayan Ağaçların Sırrı Ne?

ABD'nin Texas eyaletindeki dondurucu soğuklar ve fırtınalar sırasında patlayan ağaçların sırrı ne? Bu gizemli patlama olayları neden yaşanıyor?

Ağaçlar neden patlıyor?

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