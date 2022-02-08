Elon Musk ve 7 Önemli İsmin Servetleri, 2022'de 118 Milyar Dolar Azaldı!

Dünyanın en zenginleri listesinin ilk 10'unu oluşturan Elon Musk ve Bill Gates isimlerden tam sekizi, 2022 yılının başında servetlerinden 118 milyar dolar kaybettiler. Listede kazanan olarak görülen sadece tek bir isim var!

Musk ve diğerleri: 2022'de 118 Milyar Dolar Kayıp!

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