Elon Musk ve 7 Önemli İsmin Servetleri, 2022'de 118 Milyar Dolar Azaldı!

Elon Musk, Mark Zuckerberg ve diğer altı teknoloji devi isim, bu yıl servetlerinden toplam 118 milyar doların silindiğini gördüler. Bu kayıp, Warren Buffett'in 114 milyar dolarlık net değerinden daha fazla.
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre altı haftadan kısa bir sürede 32 milyar dolarlık bir kayıp yaşadı. Bununla birlikte, Yine de, cuma günkü kapanış itibariyle 239 milyar dolarlık bir servete sahip ve küresel sıralamada lider olarak kalmayı başarıyor.
Meta CEO'su Zuckerberg ise, hayal kırıklığı yaratan Meta gelir raporunun ardından servetinde %26'lık bir düşüş yaşadı. Bu, 36 milyar dolar kaybettiği anlamına geliyor. Sosyal medya devinin piyasa değeri ise yaklaşık 240 milyar dolar azaldı. Bu düşüş, ABD şirket tarihinde piyasa değerindeki tek günlük en büyük düşüş olarak değerlendiriliyor
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates ve eski Microsoft CEO'su Steve Ballmer de bu yıl 9 milyar ila 10 milyar dolar arasında değer kaybetti. Benzer şekilde, Oracle başkanı ve kurucu ortağı Larry Ellison'ın serveti 6 milyar dolar azaldı.
Alphabet'in kurucu ortakları Larry Page ve Sergey Brin ise daha başarılı görünüyor. Alphabet'in bu yılki hisse senedi fiyatında %1'lik mütevazı bir düşüş yaşaması, ikilinin kendi servetlerinden 2 milyar dolardan daha azının silindiğini görmesi ile sonuçlandı.
Bu sekiz adam, Buffett ve LVMH CEO'su Bernard Arnault ile birlikte Bloomberg'in zenginler listesinde ilk 10'da yer alıyor. Berkshire Hathaway'in CEO'su Warren Buffett, bu yıl net değerine yaklaşık 5 milyar dolar ekledi ve 2022'de yeşil olan tek kişi olmaya devam ediyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın