ABD'li Sapığın iPhone'u FaceID Kullanılarak Açıldı

Polis, bir şüphelinin iPhone X'inin kilidini açmak için bu kez teknolojiden değil, "geleneksel" bir yöntemden faydalandı!

ABD'li Sapığın iPhone'u FaceID Kullanılarak Açıldı

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