ABD'li Sapığın iPhone'u FaceID Kullanılarak Açıldı
Polis, bir şüphelinin iPhone X'inin kilidini açmak için bu kez teknolojiden değil, "geleneksel" bir yöntemden faydalandı!
FBI dünyada ilk kez, Apple'ın Face ID özelliğini kullanarak bir iPhone X'in kilidini açması için bir şüpheliyi zorladı. Ohio, Columbus'taki ajanlar çocuk istismarından şüpheli durumda bulunan 28 yaşındaki Grant Michalski'nin evine girdi ve elindeki arama emriyle yüzünü cihazın önüne koyması için zorladılar. Daha sonra fotoğrafları, sohbetleri ve diğer olası kanıtları rahatça aradılar.
FBI, Craigslist'deki "tabu" başlıklı yazısını keşfettikten sonra Michalski'yi araştırmaya başladı. Daha sonra diğer bir davalı William Weekly ile küçüklerle cinsellik hakkında konuştuğu e-postaları yakaladılar. Söylenenlere göre aynı zamanda, Weekly'nin kızı olarak belirttiği bir kişiyle cinsel eylemler de konuşmalar arasında yer alıyordu.
FBI daha önce şüphelilerin parmak izlerini telefonlarının kilidini açmak için kullandı ve hatta bir iPhone'u ölü bir kişinin parmağının 3D baskısı ile açmaya çalıştı. Bir parmak izi veya yüz olmadan şimdiye kadar şifrelemeyi aşamadılar, çünkü Apple dahi bu bilgilere erişemiyor. Apple tüm kullanıcıların güvenliğini tehlikeye atacağını söylerek güvenlik güçlerinin şifreyi aşmasını sağlayacak bir arka kapı yaratmayı reddediyor.
Bununla birlikte bu durum özel şirketleri durdurmadı. İsrailli firma Cellebrite, FBI tarafından San Bernardino katilin iPhone'unun kilidini açmak için kullanılmış olabilecek bir kilit açma cihazı geliştirdi. GrayKey adında başka bir cihazın iki iPhone'u sadece birkaç dakika içinde ve aynı anda açabileceği bildirildi.
Yavuz Alp Şimşek
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın