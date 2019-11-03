Aceleye Getirilen Koyu Mod İşlevleri Ne Kadar İyi?
Gözünüzü sandığınız kadar koruyup korumadığı tartışılan "koyu mod" çılgınlığı, akıl yormadan peşinden gidilen boş bir modadan mı ibaret?
Şu sıralar yaşanan "koyu mod" veya gece modu çılgınlığı, gözünüzü korumaktan çok yoruyor olabilir. Siyah arka plan üzerindeki beyaz metinler, biraz daha zor okunduğundan, aslında gözünüzü dinlendirmiyor.
Koyu modun ilk amaçlarından bir tanesi, telefonu karanlıkta veya yatakta gözleriniz kamaşmadan kullanabilmek. Telefon ekranlarındaki mavi ışığın uykuyu olumsuz etkilediği biliniyor, dolayısıyla bu noktada koyu modun geçerli bir gerekçesi var. Bununla birlikte telefonlar, bu sorun için uzun süredir bir çözüm sunuyorlar: Parlaklığı otomatik olarak ayarlamak. Eğer ekran çok parlak ise, parlaklığı kısmanız yeterli.
Bu yüzden koyu modun çözümü olan bir soruna yeni bir çözüm sunmaya çalıştığı söylenebilir. Bu ise geliştiricilerin başka işlevler veya projeler üzerinde çalışmak yerine, koyu modu eklemekle zaman kaybetmesi anlamına geliyor.
Koyu mod, ışığa hassas olan veya veya görme sorunları yaşayanların yardımcısı olabilir, ancak geliştiriciler genellikle sadece işlevin nasıl bir görüntü sunacağına odaklanıyorlar. Koyu modu beğenmiyorsanız, onu kapatmanız elbette mümkün ancak şu sıralar her bir uygulamanın aceleyle bir koyu mod işlevi sunması, iş gücünün bir miktar israfı anlamına geliyor.
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