Acer Aspire 7 Ön İnceleme
Acer, IFA 2018'de yeni dizüstü bilgisayar ailesini tanıttı. Bunlardan biri de önemli bir model olan Aspire 7'ydi. İşte Aspire 7'nin özellikleri!
Profesyonel tüketiciler, tasarımcılar, içerik oluşturucular veya daha güçlü bir bilgisayar isteyenleri hedefleyen Acer Aspire 7, tamamen metal kasasıyla harika bir tasarıma sahip. Alt kapağı ekstra hafif magnezyum-lityumdan üretilen kasa ince bir görünüm sunuyor. Ürün harika tasarımın yanı sıra güçlü performans da sağlıyor.
Ultra HD (3840x2160) çözünürlüğe ulaşan ince çerçeveli 15,6 inç IPS ekrana sahip ürün 1,5 kg ağırlığında ve 358 x 247,5 x 16,9 mm boyutlarında. Cihazın kalbinde tümü tek bir işlemci paketinde yer alan Radeon RX Vega M GL grafik yongalı ve 4 MB HMB2 Grafik Bellekli 48. Nesil Intel Core i7-8705G veya i5-8305G işlemci bulunuyor. 16 GB'a kadar DDR4 bellek ve 512 GB'a kadar PCIe NVMe RAID 0 SSD depolama barındıran ürün, arka aydınlatmalı klavyesi ile kullanıcıların üretkenliğini artırıyor. Acer ColorBlast ve Acer Color Intelligence teknolojilerini taşıyan 4K ekrana, Dolby Atmos ses ve Acer TrueHarmony teknolojili hoparlörlere sahip Aspire 7; zengin içerik oluşturma, video ve fotoğraf düzenleme veya 4K içerik izleme için gereken her şeyi sunarak inanılmaz güçlü bir multimedya deneyimi oluşturuyor.
Ercan Uğurlu
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