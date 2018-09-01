Acer Aspire 7 Ön İnceleme

Acer, IFA 2018'de yeni dizüstü bilgisayar ailesini tanıttı. Bunlardan biri de önemli bir model olan Aspire 7'ydi. İşte Aspire 7'nin özellikleri!

Acer Aspire 7 ön inceleme

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