Cyberpunk 2077 İçin PlayStation'a Geri Dönme Vakti Geldi

Cyberpunk 2077 geliştiricisinin ana şirketi CD Projekt, oyunun 21 Haziran'da Sony'nin PlayStation Store'unda yeniden listeleneceğini duyurdu. Sony, oyunu 17 Aralık 2020 tarihinde özellikle eski nesil konsollarda yaşanan ciddi sorunlar nedeniyle mağazasından kaldırdıktan altı ay sonra, yeniden satışa sunmayı kabul etti.
Sony, Polygon'a yaptığı açıklamada oyunun dönüşü ile ilgili şunları söyledi: "SIE, Cyberpunk 2077'nin 21 Haziran 2021'den itibaren PlayStation Store'da yeniden listeleneceğini doğrulayabilir. CD Projekt Red, tüm platformlarda kararlılığı iyileştirmeye devam ederken, kullanıcılar PS4 sürümüyle performans sorunları yaşamaya devam edecek. SIE, en iyi deneyim için oyunu PS4 Pro veya PS5'te oynamanızı önerir."
Cyberpunk 2077, tartışmalı yayımına rağmen 2020 yılı bitmeden önce 13,7 milyonun üzerinde kopya satmayı başardı. Sony, oyunu mağazasından kaldırıp oyunculara para iadesi yaparken, bunun yerine Microsoft oyunu listede tutarak para iadesi teklif etti ve Xbox One oyuncuları için bir uyarı etiketi de ekledi. Sorunlar nedeniyle, bir yatırımcı CD Project'e, yanlış iddialarda bulunduğu ve oyunu tamamlanmadan yayımladığı için dava bile açtı.
Başlangıçtaki sorunlardan bazıları, oyunun AMD'nin Ryzen CPU'larının tüm çekirdeklerini kullanmamasından, oyun kaydetme dosyalarını bozan 8MB kaydetme dosyası sınırlarına kadar uzanıyordu. Daha sonra, CD Projekt Red vaat edilen DLC'leri erteledi ve önce oyundaki sorunları çözme sözü verdi. O zamandan beri birçok büyük hata düzeltmesi yayınladı.
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