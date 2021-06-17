Cyberpunk 2077 İçin PlayStation'a Geri Dönme Vakti Geldi

Cyberpunk 2077, aylar önce kaldırıldığı PlayStation mağazasına geri dönmeye hazırlanıyor. Sony'nin ilginç Cyberpunk 2077 açıklaması haberimizde...

  • Levent Öztürk
Cyberpunk, PlayStation'a Geri Dönüyor

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