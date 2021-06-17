Windows 11'in Yeni Duvar Kağıtları Ortaya Çıktı: İndirin, Şimdiden Kullanın

Artık Windows 11'in gerçek olduğuna eminiz. Bu durumda, yeni Windows ile yeni duvar kağıtlarına kavuşacağımız da bir gerçek. Windows 11'in yeni duvar kağıtlarının tamamı içeride sizi bekliyor. İndirin; şimdiden kullanmaya başlayın!