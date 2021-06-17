Windows 11'in Yeni Duvar Kağıtları Ortaya Çıktı: İndirin, Şimdiden Kullanın

Özellikle geçtiğimiz gün yaşananlar, Windows kullanıcıları için heyecan vericiydi. Önce Windows 11'e ait olduğu söylenen ekran görüntüleri internete sızdı, hemen arkasından da Windows 11 Pro yapı 21996.1 ISO'su ortaya çıktı. Tüm bu gelişmelerin ışığında, artık Windows 11'in geleceğine eminiz.
Windows 11 ISO'sunu kurduğunuzda, yeni işletim sisteminin hemen hemen tüm yeniliklerini görebiliyorsunuz. Bu yeniliklere, tabii ki yepyeni duvar kağıtları da dahil. Sızan Windows 11 yapısı, beş dizinde gruplandırılmış toplam 18 duvar kağıdı içeriyor.
Eğer ISO'yu kurmadıysanız, ama şimdiden Windows 11'in yeni duvar kağıtlarını kullanmak istiyorsanız, CHIP Online yine yanınızda. Galerimizde, 18 duvar kağıdını bulacaksınız. Hoşunuza gidenleri şimdiden indirip kullanma şansınız var.
Windows 11'in yeni duvar kağıtlarına ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.
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