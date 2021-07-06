Acer'a NVIDIA GeForce RTX 30 Dopingi

NVIDIA GeForce RTX 30 serisi GPU'lar, Acer'ın dizüstü oyun bilgisayarlarına yüksek performans ve güç veriyor.

Acer'a NVIDIA GeForce RTX 30 Dopingi

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