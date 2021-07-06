Acer'a NVIDIA GeForce RTX 30 Dopingi

NVIDIA'nın ödüllü 2. Nesil RTX™ mimarisi Ampere'i destekleyen GeForce RTX™ 30 Serisi GPU'ları, oyuncular ve içerik üreticileri için dünyanın en hızlı dizüstü bilgisayarlarına güç veriyor. Acer, Intel'in 10. nesil Core i7-10750H işlemcisinden güç alan cihazlarından Nitro 5, GeForce RTX 3060 GPU ile; Helios 300 ise GeForce RTX™ 3060 ve 3070 GPU seçenekleri ile oyun severler ve içerik üreticiler için iddialı çözümler sunuyor.
Acer Nitro 5 ve Predator Helios 300'ün yeni modelleri oyuncular için dünyanın en hızlı dizüstü bilgisayarlarına güç veren NVDIA GeForce RTX™ 30 Serisi GPU'lar ile güçlendirildi. Yeni Işın İzleme ve Tensor Çekirdekleri ile akış özellikli çoklu işlemcilere sahip, NVIDIA'nın 2. Nesil RTX™ mimarisi Ampere tarafından desteklenen bu ürünler, sundukları olağanüstü performansla dikkat çekiyor. Bu GPU'larla desteklenen yeni 3. Nesil Max Q teknolojileri, yüksek performanslı dizüstü oyun bilgisayarlarını her zamankinden daha hızlı ve daha iyi hale getirmek için yapay zekayı ve yeni sistem optimizasyonlarını kullanıyor.
Nitro 5 ile en popüler oyunlarda sorunsuz bir oyun deneyimi
Acer'ın GeForce RTX™ 30 serisindeki oyun bilgisayarlarından GeForce RTX™ 3060 ekran kartı ile gelen Acer Nitro 5, 10. Nesil Intel® Core™ i7 işlemciden güç alıyor. 15,6 inç büyüklüğünde IPS Full HD ekrana sahip olan cihaz oyunculara en popüler oyunlarda sorunsuz bir oyun deneyimi için gerekli tüm gücü sağlıyor.
Sahip olduğu 144 Hz tazeleme oranı ile oyunların tadını akıcı bir şekilde, görüntüde bulanıklık olmadan çıkarabileceğiniz Nitro 5, yüksek parlaklığa sahip paneli sayesinde çarpıcı renklerle oyunlara hayat veriyor. Cihaz, ayrıca bir çift M.2 PCIe SSD ve 32 GB'ye kadar DDR4 RAM ile en talepkar oyunları keşfetmek isteyenler için bol miktarda depolama alanı sunuyor. Dizüstü bilgisayarın daha sade ve şık tasarımlı kasası ile yüzde 80 ekran-gövde oranı sunan daha dar çerçeveleri ise hemen dikkat çekiyor.
Sistemi ne kadar yorucu bir şekilde kullansanız da Acer'ın termal yönetimdeki yenilikleri, Nitro 5'in sağlam bir soğutma performansı ortaya koymasını sağlıyor. Bir çift fan ve dört hava çıkışına sahip tasarıma ek olarak, Acer CoolBoost™ teknolojisi de otomatik moda kıyasla, fan hızını yüzde 10'a kadar arttırarak CPU ve GPU soğutmasını yüzde 9 oranında artırıyor.
İki adet 2 Watt'lık hoparlör ile yüksek ses kalitesine ulaşırken oyunların havasına kendinizi kaptıracağınız bir deneyim sunan Nitro 5, 3D uzamsal ses akustiği sayesinde oyunda seslerin tam olarak nereden geldiklerini duymanızı sağlıyor. Killer™ Ethernet E2600 ve Intel® Wi-Fi 6 ile oyun deneyiminizi önceliklendirip, ağın kontrolünü ele alabileceğiniz Nitro 5'te tüm çevre birimleri için HDMI 2.0 ile Gen 1 ve 2 destekli en yeni USB 3.2 standardının da aralarında bulunduğu tam yuva çeşitliliğinden faydalanabilirsiniz.
Predator Helios 300'ün yüksek performansı ile oyuna hükmedin
Acer'ın GeForce RTX™ GPU'lu serisi Predator Helios 300 model oyun bilgisayarları ise GeForce RTX™ 3060 ve 3070 GPU seçenekleri ve 32 GB'ye varan DDR4 belleği ile oyunculara yeni nesil ve ondan sonraki oyunlara hükmedecek performansı sağlıyor. 144 Hz tazeleme oranı ile 15,6 inç IPS Full HD ekrana sahip olan Helios 300 bilgisayarlar, 10. Nesil Intel® Core™ i7 işlemciden güç alıyor.
Dizüstü bilgisayarda biri Acer'ın özel olarak tasarladığı 4. Nesil AeroBlade™ 3D fan olmak üzere iki fan yer alıyor. AeroBlade™ 3D fanın yeni tasarımı gürültüyü azaltıp hava akımını artırıyor. CoolBoost™ özelliği ise fanların kritik alanları sürekli olarak soğutacak şekilde ayarlanmasını sağlıyor. Böylece oyun severler, en üst düzey performansı elde ederken, profesyonel içerik üreticilere de sessiz bir şekilde çalışma olanağı sağlanıyor.
HDMI 2.0, MiniDP, USB 3.2 Type-C ve üç Type-A, dizüstü bilgisayarınızı neredeyse her çevre birimine bağlamanıza olanak tanıyor. Helios 300'lerin klavyesinde şeffaf, içbükey WASD tuşları, deneyiminiz için büyük önem taşıyan Turbo ve PredatorSense™ tuşları ile kullanıcıların her alanı kendi tercihlerine göre renklendirmesine olanak tanıyan 4 bölgeli RGB ışıklandırma yer alıyor. Anında hız aşırtma için Turbo tuşuna, yardımcı uygulamayı açmak içinse PredatorSense™ tuşuna basmanız sistemin en üst düzey performansa ulaşması için yeterli oluyor
Fiyat ve bulunabilirlik
Acer Nitro 5 15.399 TL; Acer Predator Helios 300 PH315-53 (GeForce RTX™ 3060) 14.199 TL; Acer Predator Helios 300 PH315-53 (GeForce RTX™ 3070) ise 17.499 TL fiyatla satışta.
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