Samsung Galaxy S21 Ultra'ya Yeni Bir Model Daha Geliyor!

Samsung yine iş başında. Şirket, amiral gemisi telefonlarından ödüllü Galaxy S21 Ultra'nın piyasaya çıkışından aylar sonra yeni bir modelini daha piyasaya sundu. ABD'deki Best Buy web sitesinde ortaya çıkan model, donanım olarak fark getirmese de yeni bir renge sahip. Yeni Galaxy S21 Ultra, lacivert renkle yalnızca Best Buy'da satılacak.
Daha önce de Best Buy'a özel lacivert renk özelinde satışa sunulan modeller görmüştük. Şimdi bunlar arasına da katılan Galaxy S21 Ultra'da renk dışında piyasadaki olan diğer Galaxy S21 Ultra'dan farklı bir şey yok. Satışa çıkan lacivert renkli Galaxy S21 Ultra'nın 6.8 inç QHD+ 120Hz AMOLED ekranı, 8 GB RAM'i, 128 GB depolama alanı ile Snapdragon 888 5G işlemci gibi özellikleri yer alırken, telefonun ayrıca 16 GB RAM ve 256 GB ile 512 GB depolama seçenekleri de yer alıyor. Ayrıca telefon 5000 mAh kapasitesinde batarya ile beraber geliyor.
Yeni lacivert Galaxy S21 Ultra'nın fiyatı 999 Dolar ve 1199 Dolar olarak belirlenmiş ve buradan satın alınabiliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın