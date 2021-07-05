Samsung Galaxy S21 Ultra'ya Yeni Bir Model Daha Geliyor!

Samsung'un ödüllü telefonu Galaxy S21 Ultra ailesine farklı bir model daha geldi.

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy S21 Ultra'ya Yeni Bir Varyant Daha!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 8 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı smart TV'ler
A101 1 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı klavye mause set ve bluetooth kulaklık
BİM 2 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda akıllı saat ve drone sürprizi!
A101 24 Haziran aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler ve teknolojik ürünler

Günün En çok Okunanları
Tesla'dan "Mücadele Ederek" Gelen Büyük Rekor!
Casper'dan KUR-AL'ına Göre Bilgisayar Satın Alınıyor
Kyocera'dan Hibrit Çalışmaya Uygun Bulut Tabanlı Baskı ve Tarama Çözümü
Amazon Prime Video, Türkiye'de Temmuz ayında yayınlanacak yapımlar
Windows'un Korkulu Rüyası Mavi Ekran, Windows 11 ile Birlikte Değişiyor!

 

 