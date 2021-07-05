Apple ve Intel'den 3nm Hamlesi: 3nm'ye İlk Onlar Geçecek!

Raporlara göre Apple ve Intel, Tayvan merkezli yarıiletken şirketi TSMC'nin yeni nesil çip üretim teknolojisini benimseyen ilk şirketler olacak. 2 ABD firması, TSMC'nin 2022'nin 2'inci yarısında seri üretime girmesi planlanan yeni 3nm süreci için çip tasarımları üzerinde çalıştığı söyleniyor. Şu an mevcut nesil 5nm fabrikasyon süreci üzerine kurulu. Peki, 3nm ile 5nm arasındaki temel farklar neler?
3nm mimari, mevcut 5nm fabrikasyon süreci ile karşılaştırıldığında ilk fark performans iyileştirmesi kanadında karşımıza çıkıyor. 3nm mimari ile yüzde 15'e varan performans iyileştirmesi sağlanacakken, verimlilik avantajı da onu takip ediyor. Yeni teknoloji ile beraber, yüzde 25 ila yüzde 30 arasında daha düşük güç tüketiminin de kapısı aralanacak.
Nikkei Asia kaynaklarına göre Apple, muhtemelen 3nm teknolojisi üzerine kurulu ilk işlemcilerini iPad tabletlerine getirecekken, Intel ise bu yeni teknolojiden hem dizüstü bilgisayarlarında hem de veri merkezlerinde kullanacağı CPU'larında yararlanacak. Çipler gelecek yıl üretime girecekken, bu ürünleri de ya 2022'nin son çeyreğinde ya da 2023'ün başında görebileceğiz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın