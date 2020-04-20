Acer Predator X27P'den Çarpıcı Oyun Deneyimi!

Acer'ın ödüllü monitörü X27'nin yeni modeli Predator X27P, kesintisiz ve üst seviye oyun deneyimini çarpıcı tasarımla birleştirirken, fark yaratan görüntü teknolojilerini oyuncularla buluşturuyor. X27P, 4K çözünürlüklü (3840x2160 piksel) ekranda 144 Hz yenileme hızı ile hareket bulanıklığı olmayan görüntülerin yanı sıra sunduğu derin siyahlar ve capcanlı renklerle oyun severleri etkileyici bir oyun serüvenine davet ediyor. Quantum Dot teknolojisinden yararlanan Predator X27P, Adobe RGB renk alanının %99'unu destekleyerek daha parlak, daha doygun ve daha doğru bir renk gamıyla çok daha canlı görüntüler oluşturuyor. Belirli renklerde ışık yayan nano boyutunda çeşitli tür noktalarla kaplanan bir Quantum Dot filmine sahip monitör, renk saflığını ve etkinliğini artırarak standart monitörlere göre çok daha geniş bir renk gamı sunabiliyor.
Acer HDR Ultra teknolojisinden yararlanan X27P, yalnızca gerektiğinde yanacak şekilde her biri ayrı ayrı kontrol edilen 384 adet alandaki gelişmiş yerel LED aydınlatma özelliğiyle yüksek dinamik menzil teknolojisinin izin verdiği en iyi kontrast kalitesini sağlıyor. Bu da karanlık sahnelere sahip oyunlar oynayanlara önemli bir avantaj sunuyor. Yeniden renk üretiminde de farkını ortaya koyan Predator X27P, Delta E < 1 özelliği ile oyuncuların, en gerçekçi renkleri görmelerini sağlayarak içerik geliştiricilerin kullanıcılara sunduğu detayların hiçbirini kaçırmamalarını mümkün kılıyor. VESA certificated Display HDR 1000 teknolojisinin getirisi olarak ortaya çıkan yüksek kontrast oranı ve genişletilmiş renk paleti de oyun atmosferine büyük katkı sağlıyor.
Predator X27P, NVIDIA G-SYNC ile görüntülerde yırtılma yaşanmasını önlüyor, NVIDIA ULMB teknolojisiyle de keskin ve gerçekçi görseller oluşturuyor. Geleneksel klavye ve farenin yerini almak için tasarlanan dahili Tobii göz takip teknolojisi sayesinde oyuncular ekranın kenarlarına odaklandığında kamera da otomatik olarak dönüyor. Göz takibini fare ve klavye veya gamepad kontrolüyle birlikte kullanmak, oyunculara siper için eğilme veya hedefe nişan alma gibi hareketleri gerçeğe benzer bir şekilde yapma imkanı sunarak çok daha etkileyici bir oyun deneyimi meydana getiriyor.
Göz dolduran tasarım detayları arasında dikkat çeken ve tamamen metalden oluşan elmas kesim ayak; öne arkaya eğme, kendi ekseni etrafında dönme ve yükseklik ayarı özellikleriyle sağlam ve ergonomik bir tasarıma sahip. Predator X27P'nin paneli yatay ve dikey olarak 178 derecelik geniş izleme açıları sunuyor. Flickerless, BluelightShield, ComfyView ve düşük aydınlatma teknolojileriyle daha konforlu bir kullanım sunan Acer VisionCare, uzun oyun maratonlarında göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı oluyor.
Predator GameView özelliği oyuncuların hassas renk ayarları yapmasını, hızlı ateş etmek için hedef noktaları belirlemesini ve düşmanları daha net görebilmek için karanlık artırma düzeylerini ayarlamasını sağlıyor. Özel ayarlar; aksiyon, yarış ve spor gibi üç farklı profile kaydedilebiliyor. Oyun sırasında bu ayarlar arasında geçiş yapılabiliyor.
Fiyat ve Bulunabilirlik
Acer Predator X27P, 15.000 TL'lik fiyatıyla satışa sunuldu.
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