Evde Soruları Cevapla Galaxy Tab S6 Kazanma Şansını Yakala!

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşam evlerde devam ederken Samsung'un insanlara evlerinde sağlıklı ve verimli vakit geçirmelerine yardımcı olmak için başlattığı "Evde Beraberiz" kampanyası kapsamında, bu kez öğrencileri hediye fırsatı bekliyor.