Evde Soruları Cevapla Galaxy Tab S6 Kazanma Şansını Yakala!

Samsung'un insanlara evlerinde sağlıklı ve verimli vakit geçirmelerine yardımcı olmak için başlattığı "Evde Beraberiz" kampanyası kapsamında, bu kez öğrencileri güzel bir hediye fırsatı bekliyor. Ülkemizde her yıl sınavlara hazırlanan milyonlarca öğrencinin çözemedikleri soruları bir birbirlerine çözdürebildikleri "Bir Bilene Sor" mobil uygulamasında, yarışmaya katılanlar Samsung Galaxy Tab S6 kazanma şansı yakalayacak.
Samsung, 27 Nisan'a kadar devam edecek yarışmada her hafta en çok doğru cevabı veren bir kişiye Galaxy Tab S6 hediye edecek. Samsung'un öğrencilerin evlerinde kaldığı bu dönemde öğrencileri hem soru çözmeye teşvik etmek hem de keyifli vakit geçirmelerini sağlamak için hediye ettiği Samsung Galaxy Tab S6 hakkında detaylı bilgi için: https://shop.samsung.com/tr/galaxy-tabs6
Yarışmaya katılmak için "Bir Bilene Sor" uygulamasının iOS veya Android sürümünü indirip soruları çözmeye başlamanız ise yeterli oluyor.
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