Acer Swift 1 Satışa Çıktı! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Uzun pil ömrü sayesinde verimlilikten feragat etmek istemeyen ama aynı zamanda da ince, şık, renkli ve estetik bir görünümü de beraberinde taşımak isteyen kullanıcıların tercihi Acer Swift 1, tüm renk seçenekleriyle satışta. Mavi, altın ve gümüş renk seçeneklerine sahip tarz sahibi kasa tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Swift 1, kullanıcılara günlük görevlerinde başarıyla hizmet ediyor. Okul ödev ve projelerinde öğrencileri, ev kullanıcılarını, hatta ofis dışında olmayı tercih eden ve uzun pil ömrüne ihtiyaç duyan ofis çalışanlarını cezbeden Swift 1, estetik, dayanıklılık ve fonksiyonelliği bir araya getiriyor.
Hem günlük işler hem eğlence için ideal
Swift 1, hafifliği ve inceliğiyle adından söz ettirirken, günlük internet kullanımı, ofis yazılımları, film, dizi ve müzik gibi eğlenceli içerikler için ideal bir deneyim sunuyor. 1,5 cm'den ince şık metal kasası ve kompakt yapısıyla öne çıkan Swift 1, 1,3 kg ağırlığıyla her yere kolaylıkla taşınabilecek bir model. Intel® Celeron® N4020 işlemciden güç alan dizüstü bilgisayar, 4 GB RAM ve 128 GB SSD'ye sahip. Swift 1'in gövdesinde yerleşik olarak bulunan parmak izi okuyucu, hızlı ve güvenli bir şekilde, parolaya gerek kalmadan kimlik doğrulamayı sağlıyor. Çift bantlı 2x2 Intel® Wi-Fi 6 (GIG+) üzerinden en son teknolojiyle kablosuz ağlara daha hızlı bağlantı imkanı sunan dizüstü bilgisayar, hızlı veri aktarımı için USB-C™ ve 1. Nesil USB 3.2 gibi çok sayıda bağlantı noktasına sahip.
Görüntü deneyimini zenginleştiren fonksiyonlar
14 inçlik Full HD (1920 x 1080 piksel) ekrana sahip olan Swift 1'in IPS özellikli ekranı, 170 derecelik açılarla izleme imkanı sunduğu gibi Acer ExaColor™ ve BlueLightShield™ özellikleri ile bir yandan ekranın ürettiği renkleri geliştirip diğer yandan da göz yorgunluğu azaltıyor. Yüzde 84'lük ekran gövde oranı sunmasını sağlayan yalnızca 6,3 mm'lik ekran çerçeve ölçüleri kullanıcıların ekran deneyimini daha da zenginleştiriyor. Yüksek ekran gövde oranı, kullanıcıların dikkatinin başka yere kaymasını önlerken, incecik çerçeveler son derece estetik bir görünüm de mümkün kılıyor. Net ve temiz ses üretiminde iddialı olan Acer TrueHarmony™ teknolojisi de bu deneyimi daha da konforlu hale getiriyor.
16 saate varan pil ömrü ve 30 dakikalık şarjla 4 saat kullanım
Etkileyici bir kullanım süresi vadeden Swift 1, incecik kasasında tüm gün verimlilik arayan kullanıcıları cezbedecek özelliklere sahip. Bilgisayarı güç adaptörüne bağılı olmadan her yerde çalışabilmek, ödev yapmak, video izlemek veya diğer günlük görevlerini yapmak isteyen kullanıcılar için ideal. Ultra ince dizüstü bilgisayarın 16 saatlik uzun pil ömrünü sağlayan güçlü bataryası, tek şarjla sabahtan geceye kadar kullanıcıları destekliyor. Hızlı Şarj özelliğiyle ise yalnızca 30 dakikalık şarjın ardından 4 saate kadar pil ömrü elde etmek mümkün.
Fiyat ve bulunabilirlik
Acer Swift 1 (SF114-33), mavi, altın ve gümüş renk seçenekleri ile 3.899 TL'lik fiyatıyla satışta.
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