Acer, Yeni Kavisli Monitörlerini Tanıttı!

Acer'ın kavisli ekranlı ED2 ve ED3 serisi monitörleri, geleneksel panellerin çok daha ötesinde bir izleme deneyimini mümkün kılıyor. 31,5 inç, 23,6 inç ve 27 inç büyüklüklerinde Full HD (1080x1920 piksel) çözünürlüklü ekran seçeneklerine sahip monitörler, 1800R kavisli tasarımla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Keskin kavisli ekranlar yalnızca kullanıcıyı saran etkileyici ve sürükleyici bir görsel deneyim yaşatmakla kalmıyor aynı zaman da geniş izleme açısı özelliğini de pekiştiriyor. 178 dereceye kadar izleme açısı sunan ED2 ve ED3 serisi, ekrana nereden bakılırsa bakılsın tüm içeriğin ve renklerin en yüksek doğrulukla görülebilmesini sağlıyor.
Etkileyici seviyelerdeki hızı ile göz dolduran seride 144 Hz'e kadar yenileme hızı sunulurken, 4 ms tepki süresi de yüksek tempolu oyunların keyfini sonuna kadar yaşatıyor. Serideki tüm ürünlerde dikkat çeken AMD FreeSync™ uyumluluğu sayesinde kullanıcılar, tüm favori oyunların tadını çıkarıyor. Aynı zamanda serinin 250 nit parlaklık değeri ve 100M:1'lik çarpıcı kontrast oranı gibi özellikleri de görüntülerin etkileyiciliğini kat kat artırıyor.
Daha Az Titreşim, Daha Yüksek Konforlu İzleme Deneyimi
Acer monitörlerde karşımıza çıkan görüntü teknolojileri, kullanıcıları rahat bir izleme deneyimiyle baş başa bırakıyor. Mavi ışığın daha az yayılmasını sağlayan BlueLightShiled™ ve ekranda oluştuğunda son derece rahatsız edici olabilen görüntüdeki titreşimi ortadan kaldırmaya yardımcı Flickerless™ özellikleri, bu teknolojilerin başında geliyor. Ekrandan yansıyan ışık miktarını azaltıp monitör karşısındaki kullanıcı için daha konforlu bir deneyim yaşatmayı hedefleyen ComfyView da Acer'ın göz hassasiyetine odaklanan çözümlerinden biri olarak dikkat çekiyor.
Fiyat ve Bulunabilirlik
Acer ED2 (ED242QRA, ED322QA, ED322QRP) ve ED3 (ED273) serisi monitörler, 1.300 TL ile 2.200 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.
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