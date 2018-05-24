Acer'dan Daha Güçlü Bir Swift 5
Acer'ın Swift 5 laptop serisi, yeni bir 15 inç'lik model ile güncellendi ve artık çok daha güçlü!
Acer, Swift 5 serisi notebook'larını New York City'deki "Next@Acer" etkinliğinde duyurduğu 15 inçlik yeni bir sürüm ile güncelledi. Yeni dizüstü bilgisayar halen 1 kilogramın altında ağırlığa ve magnezyum - alüminyum alaşımlarından oluşan sağlam bir kasaya sahip.
Full-HD IPS dokunmatik ekran etkileyici bir şekilde 5.87 milimetrelik bir çıkıntıya sahip ve bu, cihaza %87'lik bir ekran/kasa oranı veriyor. Ayrıca Acer'ın Color Intelligence teknolojisine sahip olan bu ürün, gamma ve doygunluk (saturation) derecelerini dinamik bir şekilde otomatik olarak gerçek zamanda ayarlayabiliyor.
Cihazın kasasının içerisinde ise 1TB'a kadar SSD depolama desteği ve 16GB DDR4 RAM'in yanı sıra en son Intel işlemciler yer alıyor. Ayrıca bir USB 3.1 Type-C girişi, iki USB 3.1 Type-A girişi, HDMI ve SD kart okuyucu da bulunuyor. Cihazın barındırdığı parmak izi okuyucusu ile de Windows Hello kullanarak hızlı bir giriş yapmanız mümkün oluyor.
Ürünün fiyatı ve ne zaman sunulacağı ise henüz Acer tarafından belirtilmiş değil...
Levent Öztürk
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