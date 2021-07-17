Açık Tasarım Aktif Gürültü Engellemede Yeni Bir Dönem

Çok daha iyileştirilmiş kullanım rahatlığı ve aktif gürültü önleme performansı sunan HUAWEI FreeBuds 4, aynı zamanda yüksek çözünürlüklü ses kalitesi ve akıllı ses bağlantı deneyimiyle açık tasarım aktif gürültü engelleme 2.0 çağını resmen başlatıyor.

Açık Tasarım Aktif Gürültü Engellemede Yeni Dönem

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