Acun Ilıcalı'nın Exxen'inden Tosuncuk Belgeseli Geliyor: İşte İlk Fragman

Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen, 132 binden fazla kişiyi dolandırarak 1 milyar 972 milyon TL vurgun yapan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın hayatının belgeselini izleyici ile buluşturuyor.
Exxen'in sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Çiftlikbank" Türkiye'nin en büyük dolandırıcılık skandallarından biri olarak tarihe geçti. Bu skandalın arkasındaki isim olan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın hikayesini ve büyük vurgunun yarattığı etkiyi 140journos'un gözünden izleyin" denildi.
Belgeselden ilk fragman da yayınlandı:
#Tosuncuk belgeseli #EXXEN 'de??https://t.co/KwrecmthlA'a gir, üye ol ve hemen izlemeye başla!@140journos pic.twitter.com/m4SRyKY9UQ— Exxen (@exxentr) January 4, 2021
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