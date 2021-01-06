Acun Ilıcalı'nın Exxen'inden Tosuncuk Belgeseli Geliyor: İşte İlk Fragman

Çiftlikbank ile binlerce kişiyi dolandırıp sırra kadem basan Mehmet Aydın, namı-ı diğer Tosuncuk belgeseli Exxen'de izleyici ile buluşuyor. İşte ilk fragman...

Acun Ilıcalı'nın Exxen'inden Tosuncuk belgeseli

Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen, 132 binden fazla kişiyi dolandırarak 1 milyar 972 milyon TL vurgun yapan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın hayatının belgeselini izleyici ile buluşturuyor.

Exxen'in sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Çiftlikbank" Türkiye'nin en büyük dolandırıcılık skandallarından biri olarak tarihe geçti. Bu skandalın arkasındaki isim olan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın hikayesini ve büyük vurgunun yarattığı etkiyi 140journos'un gözünden izleyin" denildi.

Belgeselden ilk fragman da yayınlandı:

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