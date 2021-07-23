ADATA Kripto Madencilere Yönelik PROSPECTOR SSD Ailesini Duyurdu

ADATA Technology bugün yaptığı bir açıklamayla PROSPECTOR 970 ve PROSPECTOR 950 PCIe M.2 SSD modellerini duyurdu. Özellikle son zamanlarda popüler olan Chia'nın madenciliğini yapan kullanıcılara yönelik olarak geliştirilen yeni SSD modelleri 2TB'a kadar kapasite seçenekleri, yüksek okuma ve yazma hızları ile benzersiz dayanıklılık sunuyor.
Chia Madenciliği için İdeal
İşlem kanıtı modeliyle çalışan diğer kripto paraların aksine yer ve zaman kanıtı modeliyle çalışan Chia, sistem performansı yerine depolamaya daha büyük önem veriyor ve çok daha az enerji tüketiyor. ADATA, Chia madenciliğinin gerekliliklerini karşılamak için PROSPECTOR ailesini oluşturdu. Aralıksız biçimde çalışmak üzere tasarlanan yeni modeller uzun kullanım ömürleriyle öne çıkıyor.
ADATA PROSPECTOR 970 56,000 Total Bytes Written (TBW) değerine sahipken PROSPECTOR 950 ise 28,000 TBW değerine sahip. TBW bir SSD'ye ömrü boyunca toplamda ne kadar veri yazılabileceğini belirten bir ölçü. Bu değerler PROSPECTOR ailesinin sıradan bir PCIe SSD'ye kıyasla en az 40 kat daha uzun kullanım ömrü sunduğu anlamına geliyor.
Yüksek Performanslı Madencilik
PROSPECTOR serisi SSD'ler yalnızda dayanıklılık değil performans konusunda da son derece iddialı. PCIe Gen4x4 ve NVMe 1.4 teknolojilerine sahip olan PROSPECTOR 970 saniyede 7400MB'a varan aktarım hızlarına ulaşabiliyor. PROSPECTOR 950 ise PCIe Gen3x4 ve NVMe 1.3 desteğiyle saniyede 3500MB'a varan okuma ve 3000MB'a varan yazma hızları sunuyor. Her iki model de en yeni Intel ve AMD platformlarıyla uyumlu olmasıyla masaüstü ve taşınabilir bilgisayarlarda sorunsuz kullanım sağlıyor.
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