ADATA SD Express Hafıza Kartları 2021'de Piyasada

NVMe ve PCIe teknolojilerini kullanan ADATA SD Express hafıza kartları 2021'de piyasada. Hafıza kartlarında kullanılmaya başlayacak NVMe ve PCIe teknolojileri sayesinde okuma ve yazma hızlarında %300'e kadar performans artışı elde edilmesi hedefleniyor.