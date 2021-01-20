ADATA SD Express Hafıza Kartları 2021'de Piyasada

NVMe ve PCIe teknolojilerini kullanan ADATA SD Express hafıza kartları 2021'de piyasada. Hafıza kartlarında kullanılmaya başlayacak NVMe ve PCIe teknolojileri sayesinde okuma ve yazma hızlarında %300'e kadar performans artışı elde edilmesi hedefleniyor.

ADATA SD Express Hafıza Kartları 2021'de Piyasada

Dünyanın önde gelen yüksek performanslı DRAM modülü, NAND Flash depolama ürünleri mobil aksesuar üreticilerinden biri olan ADATA Technology, geliştirmekte olduğu yeni nesil SD Express hafıza kartlarını 2021'in 2. çeyreğinden önce piyasaya sunmayı amaçladığını açıkladı.

Yeni Nesil SD7.0 Hafıza Kartı Standardı

Gelişen teknolojilerle gittikçe artan içerik miktarı ve kalitesi ile dünya genelinde insan hareketliliğinde yaşanan artış, beraberinde verileri hızlıca aktarabilecek ve güvenle saklayabilecek geniş kapasiteli taşınabilir depolama cihazlarına olan ihtiyacı da artırdı. Yeni depolama cihazları geliştirilebilmesi için, hafıza kartlarının standartlarını belirleyen SD Association (SDA), SD7.0 standardını duyurdu. PCIe ve NVMe teknolojilerinin kullanıldığı SD Express adı verilen yeni hafıza kartlarının okuma ve yazma hızlarında kayda değer performans artışı sağlaması öngörülüyor.

PCIe ve NVMe %300 Hız Artışı Sağlayacak

Hâlihazırda SSD'lerde standart olarak kullanılan ve bu sayede saniyede 1000MB'a kadar okuma ve yazma hızı elde edilmesini sağlayan PCIe ve NVMe teknolojilerinin hafıza kartlarına uyarlanması kullanıcılara büyük avantajlar sunacak. Kıyaslamak gerekirse, pek çok cihazda yaygın olarak kullanılan SD hafıza kartları UHS-II standardının sağladığı 312MB/s maksimum hızla sınırlandırılmış durumda. Hız avantajına ek olarak, SD7.0 standardı geriye uyumlu olacağı için hafıza kartlarının boyutları ve şekilleri aynı kalacak. Böylelikle kullanıcılar yeni cihazlar satın almadan da 3 kat hız artışından faydalanma şansı elde edecekler. 

ADATA SD Express Kartlar 2021'de Piyasada

SD hafıza kartları fotoğraf ve video profesyonelleri, içerik üreticiler ve son kullanıcılar tarafından yaygın olarak kullanıldığından şekli ve bağlantı noktaları aynı kalacak olan yeni nesil SD Express kartlara geçiş son derece kolay olacak. UHS-I standardıyla geri uyumlu olan yeni nesil hafıza kartları mevcut cihazlarla kullanılmaya devam edecek fakat veriler bilgisayara aktarılırken yeni teknoloji sayesinde çok daha hızlı transfer edilecek 

PCIe Gen3x1 veri yolunu kullanan ADATA SD Express kartlar saniyede 825MB'a kadar okuma ve saniyede 410MB'a kadar yazma hızı sunabilecek. Şirket yeni ürünlerini 2021 yılının ikinci çeyreği öncesinde piyasaya sunmayı hedefliyor. Yeni ADATA SD Express kartlar ve diğer ADATA ürünleri hakkındaki güncel haberler için şirketin www.adata.com adresindeki internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Casper Nirvana X500 inceleme

Huawei FreeBuds Studio

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 20 Ocak 2021 kataloğunda uygun fiyatlı Dijitsu TV fırsatı sizi bekliyor
A101 21 Ocak 2021 aktüel kataloğunda OPPO cep telefonu, HI-LEVEL TV sürprizi
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)

Günün En çok Okunanları
Akıllı Telefonlarda microSD Bellek Kartı Gerekli mi; Değil mi?
Signal'in kurucusundan ilginç WhatsApp itirafı geldi!
WhatsApp'la Başlayan Gizlilik Kaygıları, Gözleri Diğer Uygulamalara Çevirdi
Battlefield 6 Hakkındaki Yeni Sızıntılar, Heyecan Verici Şeyler Söylüyor
Kayıp olduğu sanılıyordu! Alibaba'nın kurucusu Jack Ma ortaya çıktı

 

 