ADATA Yeni Nesil DDR5-4800 Belleklerini Duyurdu

ADATA Technology, bugün yaptığı bir açıklamayla DDR5-4800 belleklerini duyurdu. Markanın yeni nesil DDR5 RAM modeli 4800MT/s (megatransfer/ saniye) hıza ve modül başına 32GB'a varan kapasiteler sunuyor.
ADATA Yeni Nesilde Öncü
ADATA DRAM Ürünleri Kıdemli Müdürü Nick Dai, markanın yeni bellekleri hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle ifade etti, "Güçlü Ar-Ge altyapımız ve dünyanın önde gelen anakart üreticileriyle olan yakın işbirliğimiz sayesinde yeni nesil performansı sunan, daha yüksek kapasiteye sahip ve daha stabil çalışan bellek modülleri üretmeyi hedefledik. Önümüzdeki aylarda içerik üreticileri, oyuncular ve diğer kullanıcılar için ihtiyaçlarına göre çeşitli DDR5 ürünler sunacağız."
Yeni nesil belleklerin geliştirilmesinde AORUS, ASROCK, ASUS, GIGABYTE, MSI ve ROG ile işbirliği yapan ADATA, bu sayede yeni belleklerin pek çok farklı marka ve model anakartta mümkün olan en yüksek performans ve uyumlulukla çalışmasını da bir anlamda garantilemiş oldu.
Daha Yüksek Hız, Kapasite, Stabilite
Son yıllarda işlemci çekirdeklerinin sayısının artması ve bant genişliklerinin yükselmesi kullanılan belleklerin de artan veri miktarına paralel olarak daha iyi performans sunmasını gerekli kıldı. Önceki nesle kıyasa DDR5 işlemci çekirdeği başına daha fazla bant genişliği sağlayarak performans artışı getiriyor. ADATA DDR5-4800, 8GB, 16GB ve 32GB kapasite seçenekleri ve 4800MHz'a varan hızlar sunuyor. Hata Düzeltme Kodu (ECC) teknolojisine ve dâhili bir Entegre Güç Yönetim Devresi de (PMIC) daima doğru veri iletimini ve enerji verimliliğini garanti ediyor.
İdeal Performans ve Uyumluluk
Anakart üreticileri Intel'in 12. nesil işlemcilerini kullanacak, DDR5 uyumlu ürünlerini Ekim ayının sonunda tanıtmaya hazırlanıyor. ADATA da AORUS, ASROCK, ASUS, GIGABYTE, MSI ve ROG gibi önde gelen üreticilerle ortak testler yaparak yeni nesil ADATA DDR5 RAM modellerinin bu markaların ürünleriyle mükemmel uyum içerisinde ve tam performansla çalışmasını sağlamış oldu. Dizüstü bilgisayar kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak içinse DDR5 belleklerin SO-DIMM versiyonları bu yılın son çeyreğinde piyasaya çıkacak.
Kalite ve Güvenilirlik
ADATA-DDR5-4800 bellekler en kaliteli yongalar kullanılarak ve sıkı testlerden geçerek üretim hattından çıkıyor. JEDEC ve RoHS standartlarını karşılayan ürünler üstün kalite ve güvenilirlik sunuyor. ADATA, DDR5 belleklerine olan güvenini göstermek için ömür boyu garanti sunuyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın