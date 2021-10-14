Predator Apollo DDR4 RGB RAM İncelemesi

İyi bir masaüstü bilgisayar toplamak istiyorsunuz, her bir parçayı özenle seçiyorsunuz ancak bir konuda kafanız karışık. Hangi RAM modülünü satın almanız gerektiği konusunda bir türlü karar veremiyorsanız, bugün inceleyeceğimiz Apollo DDR4 RGB RAM kiti işinizi fazlasıyla görecek.
Apollo DDR4 RGB RAM kiti, yüksek frekans değerlerine ulaşıyor ve bunu düşük gecikme süreleri ile elde ediyor. Bunun arkasında ise Samsung üretimi B-Die çipler bulundurması yatıyor. Evet, pek çok performans fetişinin aradığı B-Die kalıplı RAM kitleri, yüksek hız aşırtma senaryolarına yatkın olan kullanıcılar tarafından oldukça rağbet görüyor, ancak piyasada çok kolay bulunamayabiliyor. Apollo DDR4 RGB RAM kiti de en büyük farkını burada ortaya koyuyor.
Elbette bunun bir fiyat karşılığı var. Normal şartlarda piyasada 800 - 900 TL'ye de 16 GB RAM kiti bulabiliyorsunuz. Predator Apollo DDR4 RGB RAM kitinin fiyatı ise bunlardan yaklaşık 300 TL daha pahalı. Ancak buna karşın, tercih edilir mi, edilir. Zira oyunda ya da iş yaparken yüksek frekans ve düşük gecikme sürelerinin önemi büyük.
Elimizdeki Apollo DDR4 RGB RAM kiti, 2 adet 8 GB modülden oluşuyor. Tasarımıyla çok alımlı duruyor ve yüksek performans gösterme eğiliminde bulunuyor, ancak profili de bir o kadar yüksek. O anlamda her kasa tipine göre olmadığını baştan söylemek lazım. Hele ki mesela bizim elimizdeki gibi kompakt bir kasanız varsa ve bir de işlemciyi su soğutma ile serinletiyor, içinde de genişçe bir ekran kartı yer alıyorsa, o anlamda kasanın üst kenarına tutturduğunuz radyatör ile temas edebiliyor. Buna dikkat etmenizi öneririz.
Bunun dışında RAM kitinin yüksek profilli olmasının bir sorunu yok. Hatta çok da kalıplı ve güzel görünüyor. Üzerindeki RGB ışıklandırmalarıyla birlikte siberpunk tarzında bir görsellik sağlayan Apollo DDR4 RGB RAM kiti, şirketin de ilk üst düzey RGB hız aşırtmalı bellek modülü olarak dikkat çekiyor. Bu ışıklandırmalı tasarım, ASUS Aura, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light ve ASRock Polychrome Sync entegrasyon yazılımlarını destekliyor. Böylece kişisel tercihinize göre bu ışıklandırmaları manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz, ancak zaten varsayılan olarak da göze çok hoş görünüyorlar.
Apollo DDR4 RGB RAM kiti, dediğimiz gibi Samsung üretimi B-Die kalıp bulunduruyor. 15 mikron altın kaplamalı konektörleri ve öte yandan ömür boyu garantisi ile de iyi bir RAM arayanlar için önemli noktalara temas ediyor.
3200 MHz hızında çalışan Predator Apollo DDR4 RGB RAM kiti, hız aşırtma işleriyle oynamayı sevenler için ideal bir RAM kiti olurken, belleklerin frekansını 4000 MHz'e kadar taşıyabiliyorsunuz. CL16-18-18-38 zamanlamasına sahip olan bellekler, Intel XMP 2.0 yoluyla tek tıkla hız aşırtmaya uğratılabiliyor ve zamanlama değerlerini bu yolla güncelleyebiliyorsunuz. Öyle ki, halihazırda CL16-18-18-38 değerlerini CL14-14-14-34'e çekebiliyor veya RAM kitini 3600 MHz'e güncelleyerek de yine CL14-15-15-35 değerlerini elde edebiliyorsunuz. Bunlar özellikle oyuncuların fps değerlerini etkileyecek önemli noktalar. Bu arada bir diğer nokta ise bu RAM kitinin ömür boyu garanti ile geldiği oluyor.
Soğutmadan da bahsetmeden geçmeyelim. Apollo modüllerinin yüzeyi, soğutma etkisine yardımcı hava akışı oluşturacak çentiklere sahip. Öte yandan yüksek kalitede saf alüminyum soğutma bloklarının da etkisiyle birlikte hız aşırtma yapsanız da RAM modülleri serin çalışabiliyor. Buna etki sağlayan en önemli noktalardan biri, alüminyum soğutma bloğunun 1.2 mm kalınlıkta olması diyebiliriz.
Sonuç
Sonuç olarak Predator Apollo DDR4 RGB RAM kiti gerek tasarım gerek performans olarak gayet tercih edilebilecek bir ürün. Eğer amacınız gerçekten yüksek performans ise, bu bağlamda değerlendirebilirsiniz diye düşünüyoruz. Öte yandan şu bilgiyi de vermeden geçmeyelim: RAM kiti satın alırken ya da dizüstü bilgisayar satın alıyorsanız da dahil, RAM modüllerinin muhakkak çift kanal olmasını gözetin. Bu şekilde her ne kadar kapasite ve frekans değeri aynı olsa da tek kanal belleklerden daha yüksek performans elde edeceksiniz. Ve son olarak Predator Apollo DDR4 RGB RAM kitini piyasada 1300 TL fiyatlarla bulabileceğinizi de söyleyelim.
CHIP Online Notu: %93
+ Yüksek performans
+ Samsung B-Die
+ Şahane görünüyor
+ Geniş soğutma blokları
+ Malzeme kalitesi
- Yüksek profil
Predator Apollo DDR4 RGB RAM Teknik Özellikleri
- Kapasite 2 x 8 GB
- Hız 3200 MHz
- Voltaj 1.35V
- CAS Gecikmeleri CL14
- Garanti Ömür boyu
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