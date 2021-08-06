ADATA Yeni Ürünlerini Xtreme Innovation Etkinliğinde Tanıttı

ADATA YouTube üzerinden düzenlediği lansman ile yeni nesil DDR5 bellekler, USB4 taşınabilir SSD'ler, PCIe Gen4 arabirimini kullanan yeni SSD modelleri ve kablosuz oyuncu kulaklığı gibi pek çok farklı ürünü tanıttı.