ADATA Yeni Ürünlerini Xtreme Innovation Etkinliğinde Tanıttı

Dünyanın önde gelen DRAM modülü, NAND Flash depolama ürünleri, mobil aksesuarlar, oyun ekipmanları üreticilerinden biri olan ADATA Technology, bugün düzenlediği Xtreme Innovation etkinliğiyle hem ADATA hem de XPG markaları altında piyasaya sunmayı planladığı yeni SSD, DRAM, hafıza kartı, PC bileşeni ve hazır sistem ürünlerini tanıttı. ADATA'nın kuruluşunun 20. yılına denk gelen etkinliğin sunucusu ise XPG'nin maskotu Mera'ydı.
ADATA DDR5 Bellek Modelleri
Xtreme Innovation etkinliği kapsamında tanıtılan yeni ürünlerden biri ADATA'nın yeni nesil DDR5 bellekleriydi. Saniyede 8400MT gibi son derece yüksek bir veri aktarım hızına sahip olan yeni bellekler DDR4 belleklere göre %163'lük bir performans artışı sağlıyor. Yeni nesil belleklerin getireceği performans artışı dosyaların ve programların daha hızlı açılmasını, çoklu işlemlerin akıcı bir şekilde yapılmasını sağlayacak ve böylelikle verimliliğe katkı yapacak. Üstelik, daha enerji verimli olması için 1.1V güçle çalışacak olan yeni bellekler tek modülde 64GB'a kadar kapasite seçeneği sunacak.
ADATA LEGEND PCIe Gen4 SSD
Sosyal medya, video yayınlar ve 5G bağlantıların yaygınlaştığı günümüzde yüksek kaliteli içeriklerin ve bu içerikleri hızlıca iletmenin önemi git gide arttı. ADATA da bu gerçekten hareketle geliştirdiği yeni ürünleriyle içerik üreticilerin ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduğunu gösterdi. Bunlardan biri de ADATA'nın yeni LEGEND serisi PCIe Gen4 SSD'si. Saniyede 7400MB'a kadar okuma hızına ulaşabilen LEGEND, 3D görüntü işleme ve yüksek çözünürlüklü video düzenleme gibi işler için ideal.
ADATA SE920 USB4 Taşınabilir SSD
Lansmanda tanıtılan yeni ürünlerden biri de markanın USB4 taşınabilir SSD modeli ADATA SE920 oldu. Yeni nesil USB4 arabirimini kullanan SE920, USB3.2 rakiplerine göre dört kata kadar daha yüksek hızlara ulaşabiliyor. Bu da yaklaşık olarak saniyede 4000MB seviyesindeki hızlara karşılık geliyor. Ürünün serin kalması ve stabil bir şekilde çalışması için SE920'de ADATA tarafından geliştirilen özel bir ısı aktarım teknolojisi kullanılıyor.
ADATA Premier Extreme SDXC PCIe Express Hafıza Kartı
ADATA'nın yeni nesil depolama ürünlerinden biri de Premier Extreme SDXC SD7.0 Express PCIe Gen3x1 UHS-I U3 Class 10 hafıza kartıydı. Bu hafıza kartını özel kılan şeyse SD7.0 standardının gerekliliklerini karşılayarak PCIe desteğine sahip olması. SDXC Express kart saniyede 800MB'a varan okuma ve 700MB'a varan yazma hızlarıyla rakiplerine fark atacak. Ayrıca kullanım kolaylığı sağlamak için ürünün geriye dönük olarak UHS-I uyumluluğu da bulunuyor.
XPG XENIA 14 Gaming Lifestyle Ultrabook
ADATA Xtreme Innovation lansmanı kapsamında oyuculara yönelik yeni ürünler de tanıtıldı. Bunlardan XPG XENIA 14, Intel®'in 11. nesil i5 veya i7 işlemcileri yanında, Intel Iris XE entegre grafik kartına, 16GB XPG DDR4 RAM'e ve 512GB kapasiteli çok hızlı bir Gen4 SSD'ye sahip olan bir gaming ve lifestyle ultrabook cihazı.
Son derece şık bir dış tasarımı olan XENIA 14, yalnızca 15mm kalınlıkta magnezyum alaşımlı bir gövdeye sahip. 970g ağırlığı ile taşıması son derece kolay olan ürün, ufak boyutlarına rağmen 14 inç büyüklüğünde bir ekran barındırıyor. %92 gibi yüksek bir gövde/ekran oranı olan XENIA 14, hareket halindeyken oyun oynamak veya çalışmak için 10 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. Bağlanabilirlik içinse ürünün üzerinde Thunderbolt 4 destekli iki adet USB Type-C bağlantı noktası, iki USB Type-A bağlantı noktası, HDMI portu, SD kart okuyucusu, 3.5mm ses çıkışı yer alıyor.
XPG XENIA 15 Gaming Lifestyle Ultrabook
Etkinlikte tanıtılan bir diğer oyuncu bilgisayarı modeli olan XENIA 15 yeni Intel Tiger Lake H 11. nesil Core-i7 işlemci, NVIDIA® GeForce® RTX 3060 veya RTX 3070 grafik kartı, 32GB XPG DDR4 RAM ve 1TB kapasiteli bir XPG Gen4 SSD barındırıyor. XENIA 14 gibi yüksek kaliteli magnezyum alaşımlı gövdesi olan XENIA 15, 2 kilogramın altındaki ağırlığıyla kullanıcıların zorlanmadan istedikleri yere taşıyabilecekleri bir ürün. Üstelik XENIA 15, üst düzey bir gaming laptop'tan bekleneceği üzere her tuşu ayrı ayrı RGB aydınlatmaya sahip mekanik bir klavyeye ve 15.6-inç büyüklüğünde 165Hz QHD bir ekrana sahip. Önceki modelde olduğu gibi bu üründe de hızlı veri aktarımı için Thunderbolt 4 desteği bulunuyor.
XPG PRECOG AERO Oyuncu Kulaklığı
Etkinlikte tanıtılan bir diğer ürün de markanın yeni kablosuz oyuncu kulaklığı XPG PRECOG AERO oldu. Oyunculara kablosuz kullanımın sağladığı özgürlüğü vermek üzere tasarlanan ürün, düşük gecikmeli 2.4GHz frekansında çalışan Type-C bir dongle'a sahip. Bu dongle mobil telefonlar, el konsolları, tabletler ve PC gibi farklı türdeki cihazla uyumlu biçimde çalışabiliyor. Aero oyunculara 24 saate kadar çıkan uzun bir kablosuz kullanım süresi sunuyor.
Ayrıca ürünü USB kablo aracılığıyla hem şarj edip hem de kablolu bir kulaklık olarak kullanmak mümkün. Endüstriyel bir tasarım dilinin hâkim olduğu ürün son derece hafif bir yapıya sahip ve XPG tarafından geliştirilen ve belli bir eğimle duran kulak süngerleri barındırıyor. Ayrıca bu kulak süngerlerini değiştirmek de mümkün. Yukarı kaldırıldığında sesi kapanan kardioid mikrofon ve XPG PRIME yazılımıyla kontrol edilebilen RGB aydınlatmaysa ürünün diğer artıları arasında.
XPG Oyuncu Bileşenleri
XPG hâlihazırda Gen4 SSD modellerinden oluşan bir dizi ürüne sahip. Bunlardan biri de saniyede 7400MB okuma hızına ulaşabilen 2021 Red Dot ödülü sahibi GAMMIX S70. Bu harika ürünün yanında GAMMIX S70 Blade ve Gammix S50 Lite da oyuncuların hızlı ve geniş depolama ihtiyaçlarını karşılamak üzere piyasada bulunuyor.
ADATA gibi XPG de yeni DDR5 bellek modellerini bu yıl içerisinde piyasaya sunacağını açıkladı. XPG'nin yeni nesil DDR5 RAM modelleri, üst düzey bir oyun deneyimi sunmak amacıyla 12600 MT/s hızda çalışacak.
Markanın oyunculara yönelik bir diğer yeni ürünü ise 80 PLUS Platinum sertifikasına sahip XPG CYBERCORE Platinum güç kaynağı. 1300 watt'a kadar stabil ve sürekli güç sağlayabilen bu yeni PSU soğutma içinse XPG'nin ultra sessiz Vento Pro 120mm fanlarını kullanıyor. Ürünün 850 watt ve 1000 watt modelleri de piyasada olacak.
XPG PRIME Ekosistem Yönetim Yazılımı
Donanımların yanında ADATA kendi ürün ekosistemi yönetim yazılımı XPG PRIME'ı da tanıttı. XPG PRIME ile kullanıcılar tek bir yazılım aracılığıyla tüm XPG ürünlerini kontrol edebilecekler. Örneğin, tüm cihazların RGB aydınlatmasını belli bir efektle değiştirerek senkronize etmek için tek tık yeterli olacak. Veya arzu etmeleri halinde kullanıcılar yine yazılım üzerinden her cihaz için ayrı bir aydınlatma efekti belirleyip bununla ilgili ince ayarları yapabilecekler.
XPG GRIT Eğitim Yazılımı
Açılımı Game Reaction Intensity Training olan GRIT, oyuncuların oyun performanslarını artırabilecekleri bir dizi eğitim barındıran özel bir yazılım. Yapay zekâdan faydalanan GRIT oyuncuların performansını zaman içinde takip ederek zayıf oldukları yönleri tespit edebiliyor. GRIT bu bilgiyi kullanarak oyunculara becerilerini geliştirmede yardımcı olabilecek alıştırmalar önerebiliyor. Bu yönüyle yazılım dijital bir espor koçu gibi çalışıyor.
Şu an için yalnızca FPS oyunlarına yönelik alıştırmalar barındıran GRIT'in geliştirme çalışmaları devam ediyor ve yakın zamanda yeni oyun türleri ve yeni egzersizler de yazılımdaki yerini alacak.
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