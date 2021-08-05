Galaxy S21 Satışları, Yeni Bir Rapora Göre Hayal Kırıklığı Yarattı

Samsung, Galaxy S21 serisini geçtiğimiz ocak ayında tanıtmış ve akabinde ise satış sonuçlarından büyük memnuniyet duymaya başlamıştı. Daha önceki satış ibresi, Samsung'un yüzünü güldürürken yeni gelen rapor ise, tüketicilerin Galaxy S serisine ilgisini kaybettiğini gösterir cinsten.
Koreli Business Post'un raporuna göre Galaxy S21'in 2'inci çeyrek satış rakamları pek de iyi görünmüyor. Piyasadaki ilk 6 ayından sonra Galaxy S21 satış rakamları geçen yıla ve hatta bir önceki yılki modellere kıyasla daha düşük seyrediyor. Yani şöyle söylemek mümkün: Galaxy S21, Galaxy S20 ve Galaxy S10'dan daha kötü bir satış performansı gösteriyor.
Bilindiği gibi Samsung, Galaxy S serisini normalde şubat ayı içinde tanıtır ve akabinde de satışa sunardı. Fakat bu defa Samsung seriyi bir ay önce piyasaya sürme kararı almış ve bununla da ilk etapta başarılı olmuştu. Ancak bu stratejinin uzun vadede pek de yardımcı olmadığı ortaya çıkmış durumda. Bakalım şirket, Galaxy S22 tanıtımını da yine aynı tarihlerde mi yapacak, yoksa tanıtım için Mobil Dünya Kongresi'ne paralel olarak geleneksel Galaxy S zamanını mı bekleyecek?.. Bunu şimdiden bilmiyoruz, ancak Samsung'un Galaxy S22 ile AMD GPU'su ile performans konusunda önemli bir fark yaratacağına kesin gözüyle bakıyoruz.
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