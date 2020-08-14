ADATA'dan Hızlı Şarj Özellikli ve Yüksek Kapasiteli 2 Power Bank Modeli

ADATA, 2 yeni Power Bank cihazını tanıttı. Tam 10 bin mAh ve 20 bin mAh gücünde olan 2 Power Bank de Quick Charge 3.0 ve Power Delivery 3.0 teknolojilerini destekliyor. İşte özellikleri!