Huawei, Parmak İzini Tüm Ekrana Getirmek İstiyor

Ekran altı parmak izi algılama, şu sıralar biyometrik oturum açma için en çok kullanılan teknolojilerden bir tanesi. Huawei'nin yeni patenti ise ekranın önceden belirlenmiş bir bölümüne değil, herhangi bir bölgesine dokunarak parmağınızı okutmanızı sağlayacak teknolojinin alt yapısını hazırlıyor.
Patentin Çin, Avrupa, ABD, Japonya, Kore ve Hindistan'da onay beklediği belirtiliyor. Firma, patentte belirli uygulamaların simgesine dokunarak onları parmak iziyle açmaktan bahsediyor. Böyle bir işlev, parmak iziyle kilitlediğiniz bir uygulamayı açtıktan sonra parmak izini okutmak için ikinci kez dokunma ihtiyacını ortadan kaldırabilir. Firma, telefonun kilidini açmadan SMS uygulamasına girip, kısa mesajları görüntüleme ve cevaplama işlevlerinden de bahsediyor. Kilit ekranındaki bildirime veya araca dokunmak teoride kilidi açabileceğinden, etkileşim daha kolay bir hale geliyor.
Huawei'ye göre kullanıcı, parmak izi sensörünü ekranın belirli bölümlerinde güçten tasarruf sağlamak için kapatabilecek. Buradan işlevin ek güç tüketimine yol açabileceği anlaşılıyor.
Benzer teknolojiyi daha önce bir konsept telefon olan Vivo Apex 2019'da görmüştük. Huawei'nin teknolojiyi kullanıp kullanmayacağını henüz bilmiyoruz, ancak bu konuda bir adım atılmış olması güzel.
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