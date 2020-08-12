Windows 10'da Aygıt Yöneticisi ile Sürücü Güncellemeye Son

Microsoft'un düzenli olarak yayınladığı Windows 10 güncellemeleriyle beraber işletim sisteminin işlevleri de düzenlenmeye devam ediyor. Şirketin Windows 10 için yayınladığı son güncelleme paketi ile beraber ise, sık kullanılan bir uygulamada sona gelindi.
Microsoft, yayınladığı son güncelleme ile beraber Aygıt Yöneticisi ile sürücü güncellemeyi sonlandırıyor. Windows 10 sahipleri tarafından sık kullanılan bir uygulama olan Aygıt Yöneticisi, artık online olarak sürücü güncellemesi yapmayacak.
Microsoft, sürücü güncelleme işlevini ise elbette kapatmış değil. Yalnızca bu servisi farklı bir yere taşıyor. Artık bilgisayarındaki donanımların sürücülerini güncellemek isteyen kullanıcılar Aygıt Yöneticisi yerine Ayarlar menüsü altındaki Sürücü Güncellemeleri bölümüne gidecekler.
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